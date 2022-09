St. Martin/S. schlittert im Revierderby gegen Pölfing Brunn in ein Debakel

Details Montag, 26. September 2022 21:05

GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn setzte sich standesgemäß gegen GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S mit 4:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen GASV Pölfing-Brunn kassierte GSV St. Martin/S. eine deutliche Niederlage.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Pölfing-Brunn bereits in Front. Aljaz Naglic markierte in der vierten Minute die Führung. Mario Damse versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (28.). Die Hintermannschaft von St. Martin ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Halil Ibrahim Orhan für GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Sebastjan Tuhtar legte in der 74. Minute zum 4:0 für GASV Pölfing-Brunn nach. Letztlich kam Pölfing-Brunn gegen GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Für GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich GASV Pölfing-Brunn in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Die Offensive von Pölfing-Brunn in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch GSV St. Martin/S. war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer von GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn in dieser Spielzeit zu.

Momentan besetzt St. Martin den ersten Abstiegsplatz. Mit nur acht Treffern stellt GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S den harmlosesten Angriff der Gebietsliga West. In den letzten fünf Begegnungen holte GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S insgesamt nur einen Zähler.

GASV Pölfing-Brunn tritt am kommenden Samstag bei USV Wundara Wies an, GSV St. Martin/S. empfängt am selben Tag UFC Haring-Group Wettmannstätten.

Gebietsliga West: GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 4:0 (2:0)

