Siebenfacher Leskovar: SV Gralla gewinnt gegen Preding zweistellig

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:12

Einen furiosen 10:0-Heimsieg fuhr SV Gralla gegen FC Preding ein. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Gralla. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Mann des Tages war Jernej Leskovar - er ballerte die Gegner fast im Alleingang vom Platz und steuerte sieben Treffer bei.

Jernej Leskovar besorgte in jeder Halbzeit einen lupenreinen Hattrick

In der 20. Minute traf das Heimteam zum ersten Mal ins Schwarze. Mit einem schnellen Hattrick (28./31./32.) zum 4:0 schockte Jernej Leskovar Preding. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als SV Gralla seinen fünften Treffer nachlegte (40.). FC Erhart Preding sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Der sechste Streich von Gralla war Christian Ranftl vorbehalten (49.). Leskovar sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 9:0 (52./56./79.) aus der Perspektive von SV RB Pichler Bau Gralla. Auch in der Nachspielzeit kannte SV Gralla keine Gnade. Der Mittelfeldspieler markierte den zehnten Treffer (91.). Am Ende ließ Gralla kein gutes Haar an FC Preding und siegte außerordentlich hoch.

Gralla hat den besten Angriff der Liga

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV RB Pichler Bau Gralla in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 41 Treffern stellt SV Gralla den besten Angriff der Gebietsliga West. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat Gralla momentan auf dem Konto.

Ich freue mich, dass meine Mannschaft nach letzter Woche so eine tolle Reaktion gezeigt hat und ich mit sieben Toren dazu beigetragen konnte Jernej Leskovar, Siebenfach-Torschütze

Preding findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 38 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich FC Erhart Preding schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die Defensivleistung von FC Preding lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen SV RB Pichler Bau Gralla offenbarte Preding eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. FC Erhart Preding steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während SV Gralla mit aktuell 18 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Gralla tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S an. Einen Tag später empfängt FC Preding FC Lankowitz.

Gebietsliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – FC Erhart Preding, 10:0 (5:0)

91 Jernej Leskovar 10:0

79 Jernej Leskovar 9:0

56 Jernej Leskovar 8:0

52 Jernej Leskovar 7:0

49 Christian Ranftl 6:0

40 Dominik Noest 5:0

32 Jernej Leskovar 4:0

31 Jernej Leskovar 3:0

28 Jernej Leskovar 2:0

20 Dominik Noest 1:0

Startformationen:

Gralla: Aljaz Music - Niko Klaric-Guner, Michael Muckenauer, Felix Heinz Haring - Lukas Walter, Gian-Carlo Feiertag, Mathias Pratter , BEd - Christian Ranftl, Dominik Nöst (K), Philip Schleicher, Jernej Leskovar

Preding: Marcel Klug - Paul Mörth, Ziga Sumak, Christopher Steinmetz - Harald Vogl, Lukas Frank, Zeljko Babic, Srdan Krpic, Philipp Bretterklieber (K) - Djordje Micic, Emil Hamzagic

by René Dretnik

Foto: Simon Fortmüller