Doppelpack: Krainer sichert SV Heimschuh den Sieg

Für Stallhofen gab es in der Partie gegen SV Heimschuh, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Heimschuh wurde der Favoritenrolle gerecht.

Philipp Krainer sorgte für einen Doppelpack

Philipp Krainer machte in der 29. Minute das 1:0 des Gasts perfekt. Sein Schuss landete genaue im Kreuzeck. Miha Burian avancierte zum Unglücksraben - er lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte SV Raiffeisen Stallhofen den 1:1-Ausgleich (38.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Der Freistoß-Treffer zum 2:1 sicherte SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Krainer in diesem Spiel (52.). Nach einem Angriff über die linke Seite und einem schönen Querpass von Jan Watz war Johann Lanzl zur Stelle und markierte das 3:1 von SV Heimschuh (73.). In den 90 Minuten war Heimschuh nicht nur im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Stallhofen, sondern auch am gesamten Spielfeld und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Stallhofen hat Probleme mit der Defensive

Stallhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wo beim Heimteam der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die elf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich SV Raiffeisen Stallhofen schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Seit vier Spielen wartet SV Stallhofen schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Mit vier Siegen weist die Bilanz von SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. In den letzten fünf Partien rief SV Heimschuh konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Heimschuh setzte sich mit diesem Sieg von Stallhofen ab und nimmt nun mit 13 Punkten den achten Rang ein, während SV Raiffeisen Stallhofen weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt SV Stallhofen bei SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz an, während SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh einen Tag später SC Strasser Bau Stainz 1922 empfängt.

Statement:

Christopher Marat, Trainer Heimschuh:

"Wir haben das Spiel super im Griff gehabt. Wir haben zwar nach dem Gegentor zehn Minuten gebraucht aber dann waren wir sofort wieder im Spiel drinnen!

Ein großes Lob an die Mannschaft, sie haben heute eine ausgezeichnete Leistung gezeigt. Genau so müssen wir weiter machen!"

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Stallhofen – SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, 1:3 (1:1)

73 Johann Lanzl 1:3

52 Philipp Krainer 1:2

38 Eigentor durch Miha Burian 1:1

29 Philipp Krainer 0:1

Startformationen:

SV Raiffeisen Stallhofen: Eduard Hausegger, Jörg Reinprecht-Galler, Florian Wagner, Valentine Onyeka Ashien, Andreas Rumpf, Michael Haberler, Ikechukwu Ojukwu, Ramon Krienzer, Stephan Pauritsch (K), Abu Kanneh, Florian Korschitz-Torre

SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh: Markus Held - Markus Reiterer, Miha Burian, Tobias Tertinjek - Mario Puchmann, Maximilian Körbler, Stefan Matic , BA, Florian Stangl - Jan Watz, Philipp Krainer, Johann Lanzl (K)

by ReD