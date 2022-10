Galli-Treffer bringt Teilerfolg

Details Montag, 10. Oktober 2022 22:41

Auf dem Papier hatte SC Eibiswald im Vorfeld der Partie gegen GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste SC MSG Eibiswald sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Die Prognosen für SC MSG Eibiswald waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel.

Das 1:0 von GSV St. Martin/S. bejubelte Ermin Ibrahimovic (25.). Moritz Gosch nutzte die Chance für SC Eibiswald und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 76. Minute erzielte Kenan Mehmeti das 2:1 für SC MSG Eibiswald. Geschockt zeigte sich St. Martin nicht. Nur wenig später war Daniel Galli mit dem Ausgleich zur Stelle (80.). Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Christoph Leitinger mit einem unglaublichen Tag heute wieder mal is der Torhüter ein sicherer Rückhalt Puschi, Ticker-Reporter

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SC Eibiswald in der Tabelle auf Platz fünf. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von SC MSG Eibiswald konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Einen Sieg, drei Remis und sechs Niederlagen hat GSV St. Martin/S. derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei St. Martin. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Am kommenden Samstag trifft SC Eibiswald auf USV Wundara Wies, GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S spielt tags zuvor gegen SV RB Pichler Bau Gralla.

Gebietsliga West: SC MSG Eibiswald – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 2:2 (1:1)

80 Daniel Galli 2:2

76 Kenan Mehmeti 2:1

32 Moritz Gosch 1:1

25 Ermin Ibrahimovic 0:1