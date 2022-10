Trainerwechsel bei Preding: Nach dem Debakel gegen St. Martin muss der Trainer gehen

Details Montag, 24. Oktober 2022 18:53

GSV St. Martin/S. erreichte einen deutlichen 6:2-Erfolg gegen FC Preding. St. Martin ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Preding einen klaren Erfolg. Nach dieser Niederlage zogen die Verantwortlichen in Preding die Reißleine und holten mit Egon Meixner einen neuen Trainer, das Kapitel Spielertrainer Srdan Krpic wurde zu Ende geschrieben.

Ermin Ibrahimovic traf dreimal

GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Ermin Ibrahimovic aufhorchen (2./14.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Emil Hamzagic in der 17. Minute - er verkürzte auf 1:2. Somit führten die Gäste zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Nach dem Wiederbeginn glichen die Gastgeber sogar aus - für das 2:2 von FC Erhart Preding zeichnete Christopher Steinmetz verantwortlich (56.). Jetzt drückte das Auswärtsteam noch einmal aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Joze Hudernik (65.), Sebastian Lojnik (68.) und Ibrahimovic (72.) auf die Siegerstraße. MIt einem Treffer in der Nachspielzeit baute GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S die Führung noch weiter aus (93.). Am Ende punktete GSV St. Martin/S. dreifach bei FC Preding. Die Hausherren entpuppten sich als sehr gastfreundlich und waren hinten offen wie ein Gartentürl

Egon Meixner kehrt als Coach nach Preding zurück

Preding findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Gastgeber im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 46 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga West. Nun musste sich FC Erhart Preding schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

FC Preding taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Diese Krise stoppen soll der neue Trainer Egon Meixner, der das Trainerzepter nun schon das zweite mal bei den Predinger führt. Mit ihm soll der Klassenhalt fixiert werden und dem ambitionierten Klub ähnlich erfolgreiche Ergebnisse wie im vergangenen Frühjahr gelingen. Egon Meixner war zuletzt sehr erfolgreich beim USV Siebing tätig - er verhalft den Siebingern zum Aufstieg in die Unterliga Süd.

St. Martin holte den dritten Saisonsieg

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte St. Martin im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 31 Gegentreffer fing. GSV St. Martin/S. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten. Durch den klaren Erfolg über Preding ist St. Martin weiter im Aufwind.

Nach der klaren Niederlage gegen GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S ist FC Erhart Preding weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga West.

Am kommenden Samstag trifft FC Preding auf USV Wundara Wies, GSV St. Martin/S. spielt tags zuvor gegen FC Lankowitz.

Stimmen zum Spiel und Trainerwechsel:

Harald Vogl, sportlicher Leiter Stellvertreter Preding:

zum Spiel...

"Wir haben gleich schlecht gespielt, wie die letzten sieben Runden, deshalb ist die Niederlage zustande kommen."

zum neuen Trainer...

"Wir haben in den letzten Spielen viel zu viele Gegentore erhalten. Deshalb hat sich das sportliche Gremium dazu entschlossen einen neuen Trainer zu engagieren. Egon Meixner ist ein Fachmann, hat bei seinen letzten beiden Stationen (Hengsberg und Siebing) großartige Erfolge gefeiert und ist deshalb genau der Mann, der uns in der jetzigen Situation helfen kann."

Egon Meixner, Neo-Trainer Preding:

"Wir wollen von hinten raus. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Ziel schaffen werden. Ich kenne den FC Preding, war schon einmal dort als Trainer engagiert und kenne auch den Vorstand, einige Entscheidungsträger waren Spieler bei mir. Sie sind immer korrekt gewesen. Deshalb ist mir die Entscheidung leicht gefallen."

Gebietsliga West: FC Erhart Preding – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 2:6 (1:2)

93 Florian Strauss 2:6

72 Ermin Ibrahimovic 2:5

68 Sebastian Lojnik 2:4

65 Joze Hudernik 2:3

56 Christopher Steinmetz 2:2

17 Emil Hamzagic 1:2

14 Ermin Ibrahimovic 0:2

2 Ermin Ibrahimovic 0:1

Startformationen:

Preding: Marcel Klug - Ziga Sumak, Christopher Steinmetz, Daniel Bretterklieber - Srdan Krpic, Zeljko Babic, Aleksa Misic, Philipp Bretterklieber (K) - Djordje Micic, Emil Hamzagic, Mathias Führer

St. Martin/S.: Robert Silly - Ziga Kus, Benjamin Strnad, Anzej Macek - Benjamin Temmel (K), Atanas Yankov Milkov - Nikola Gacic, Jernej Lampret, Ermin Ibrahimovic, Sebastian Lojnik, Marco Watz

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller und USV Siebing