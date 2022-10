Torreiches Derby: FC St. Nikolai i.S. bleibt die Nr. 1 im Revier (Bildergalerie)

Details Montag, 24. Oktober 2022 21:06

Die beiden Lokalrivalen UFC Wettmannstätten und FC St. Nikolai i.S. verwöhnten die 120 Besucher mit einem wahren Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Die Ausgangslage sprach für St. Nikolai i.S, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Mann des Tages war David Poljanec - er hatte sein Visier richtig eingestellt und erzielte drei Treffer.

David Poljanec traf dreimal

Zur Halbzeit war die Begegnung noch offen

Für das erste Tor des Spiels sorgte Unglücksrabe Lukas Budimir, er beförderte den Ball ins eigene Netz (5.) und sorgte für das 1:0 für die Heimischen. Gerhard Gasser war es, der in der 15. Minute den Ball im Gehäuse von FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. unterbrachte. Mit seinem ersten Streich stellte David Poljanec die 2:1 Führung zugunsten von FC St. Nikolai i.S. her (17.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

UFC Haring-Group Wettmannstätten zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Gasser (46.) und Matej Breznik (48.) mit ihren Treffern das Spiel. Poljanec schockte die Heimmannschaft und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für St. Nikolai i.S. (52./59.). Michael Rucker erhöhte den Vorsprung von FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. nach 67 Minuten auf 5:3. Jetzt brannte es nahezu im Stadion - die Fans waren aus dem Häuschen, als der Unparteiische Boris Topic ausschloss. Der Slowene ärgerte sich über sich selbst und Schiedsrichter Samir Hodzic glaubte eine Schiedsrichterbeleidung zu vernehmen, so zückte er ohne mit der Wimper zum Zucken die rote Karte.

Die beiden Teams boten sich einen heissen Tanz und gaben keinen Millimeter nach

Oliver Winter sah binnen drei Minuten zweimal Gelb und erzielte dazwischen ein Tor

Kurz vor Ultimo setzte sich Oliver Winter in Szene: Zuerst sah er in der 89. Minute für ein Foul die gelbe Karte, dann erzielte er den Anschlusstreffer zum 4:5 (90.) und kurz darauf wurde er - abermals wegen eines Fouls - mit der Ampelkarte vom Platz gestellt (91.) Ein wahres Kunsstück, das mit Sicherheit nicht so schnell wieder jemandem gelingen wird. Am Ende freute sich FC St. Nikolai i.S. gegen Wettmannstätten über den Sieg im Revierderby und trat mit den drei Punkten im Gepäck die nur fünfminütige Heimreise an.

Bei St. Nikolai i.S. präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Mit dem Sieg baute FC St. Nikolai i.S. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. sieben Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

St. Nikolai ist nunmehr seit fünf Runden ungeschlagen

Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat UFC Haring-Group Wettmannstätten momentan auf dem Konto.

St. Nikolai i.S. setzte sich mit diesem Sieg von UFC Wettmannstätten ab und belegt nun mit 23 Punkten den dritten Rang, während Wettmannstätten weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt. UFC Wettmannstätten rutschte weiter ab und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne Dreier. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, FC St. Nikolai i.S. zu besiegen.

Am kommenden Samstag tritt Wettmannstätten bei SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh an, während St. Nikolai i.S. einen Tag zuvor SC MSG Eibiswald empfängt.

Stimme zum Spiel:

Harald Jagersbacher, Team- und Marketingmanager St. Nikolai:

"Die Partie war nicht auf höchstem Niveau, besonders in der ersten Halbzeit. Das enge und spannende Spiel konnten wir aufgrund der individuellen Klasse und Routine einiger unserer Spieler für uns entscheiden."

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 4:5 (2:2)

90 Oliver Winter 4:5

67 Michael Rucker 3:5

59 David Poljanec 3:4

52 David Poljanec 3:3

48 Matej Breznik 3:2

46 Gerhard Gasser 2:2

17 David Poljanec 1:2

15 Gerhard Gasser 1:1

5 Eigentor durch Lukas Budimir 0:1

Startformationen:

UFC Haring-Group Wettmannstätten: Angelo Simonitsch - Patrick Possat, Lukas Budimir, Manuel Leitl - Matej Breznik, Marcel Grinschgl, Oliver Winter , BSc, Mag. Kevin Strohmeier (K) - Jan Lipp, Gerhard Gasser, Emanuel Weleba

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: Christopher Schnabl, Boris Topic, Ales Skale, Nino Bretterklieber, Michael Rucker, Benjamin Heric, Marcel Trettnak (K), Mario Pfitscher, Eugen Zizek, Uros Ruis, David Poljanec

by René Dretnik

Fotos: Gabriele Trettnak (Galerie)