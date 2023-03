Doppelter Nöst führt Gralla zum Sieg: Pleite für SV Heimschuh

Details Freitag, 24. März 2023 23:55

SV RB Pichler Bau Gralla und SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für SV Gralla, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Glück war diesmal nicht aufseiten der Gäste - Heimschuh traf zweimal nur Aluminium.

Dominik Nöst (hier bei Frauental im Jahr 2020) markierte einen Doppelpack

Zur Halbzeit stand es noch 3:1 für die Gäste

Heimschuh geriet in der neunten Minute ins Hintertreffen. Dominik Nöst traf zur 1:0 Führung für die Hausherren. Aus der Ruhe ließ sich der Gast aber nicht bringen. Markus Reiterer erzielte wenig später den Ausgleich (13.). Er dribbelte sich in den Strafraum und vollendete sein Solo mit dem 1:1. Für das zweite Tor von SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh war Raphael Andreas Oswald verantwortlich, der in der 27. Minute das 2:1 besorgte.

Nach einer Balleroberung im Mittelfeld gelangte ein tiefer Pass auf Teo Milic, der übergab an Philipp Krainer und er erhöhte den Vorsprung von SV Heimschuh nach 36 Minuten auf 3:1. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Eigentlich sah nach den ersten 45 Minuten alles nach einem Sieg für Heimschuh aus.

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel verkürzte der SV RB Pichler Bau Gralla auf 2:3 (51.). Nöst war allen auf und davon und versenkte das Runde im Eckigen. Die komfortable Halbzeitführung von Heimschuh hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Jernej Leskovar schoss nach einem hohen Ball in die Spitze aus abseitsverdächtiger Position den Ausgleich in der 57. Spielminute.

Markus Reiterer traf für sein Team

Heimschuh traf zweimal nur die Latte

Kurz davor nagelte der Heimschuher Krainer den Ball an die Latte. Den Schlusspunkt dieser spannenden Partie setzte Niko Klaric-Guner mit seinem Treffer in der 70. Minute. In der Nachspielzeit krachte der Ball nocheinmal ans Aluminium - Krainers Freistoß fand nicht den Weg ins Tor. Die Zeichen standen auf Sieg für SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Nach dem errungenen Dreier hat SV Gralla Position sechs der Gebietsliga West inne. Erfolgsgarant der Gastgeber ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 49 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Gralla derzeit auf dem Konto.

Trotz der Schlappe behält SV Heimschuh den neunten Tabellenplatz bei. Vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Heimschuh momentan auf dem Konto. SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

SV RB Pichler Bau Gralla tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz an. Zwei Tage später empfängt SV Heimschuh FC Erhart Preding.

Stimme zum Spiel:

Christoph Marat, Trainer Heimschuh:

"Die Mannschaft spielt gut, belohnt sich aber leider für ihre Leistung nicht. Heute hätten sie sich den Sieg verdient."

Gebietsliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, 4:3 (1:3)

70 Niko Klaric-Guner 4:3

57 Jernej Leskovar 3:3

51 Dominik Noest 2:3

36 Philipp Krainer 1:3

27 Raphael Andreas Oswald 1:2

13 Markus Reiterer 1:1

9 Dominik Noest 1:0

