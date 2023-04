Adäquates Unentschieden: Kein Sieger im Kellerduell

Details Freitag, 07. April 2023 09:54

In der Begegnung FC Erhart Preding gegen SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel wurde SVU St. Stefan/St. mit 0:4 abgeschossen.

Die Gäste gerieten schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Edin Rekic das schnelle 1:0 für FC Erhart Preding erzielte. Mit einem Tor Vorsprung für FC Preding ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Florian Thomann schoss für St. Stefan in der 51. Minute das erste Tor. Letztlich trennten sich Preding und SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz remis.

FC Erhart Preding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz der Gastgeber derzeit nicht. 20:57 – das Torverhältnis von FC Preding spricht eine mehr als deutliche Sprache. Preding verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte FC Erhart Preding insgesamt nur fünf Zähler.

Mit lediglich acht Zählern aus 17 Partien steht SVU St. Stefan/St. auf dem Abstiegsplatz. Die Ausbeute der Offensive ist bei St. Stefan verbesserungswürdig, was man an den erst 18 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Zwei Siege, zwei Remis und 13 Niederlagen hat SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte St. Stefan deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist SVU St. Stefan/St. in diesem Ranking auf.

Am kommenden Sonntag tritt FC Preding bei SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen an, während SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz zwei Tage zuvor GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S empfängt.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Langmann, Obmann Preding:

"WIr konnten die Leistungen der letzten Runden nicht bestätigen und haben deshalb nur einen Punkt geholt."

Gebietsliga West: FC Erhart Preding – SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz, 1:1 (1:0)

51 Florian Thomann 1:1

10 Edin Rekic 1:0

