Lankowitz triumphiert über USV Grenzland

Durch ein 3:1 holte sich FC Lankowitz drei Punkte bei USV Veronik Installationen Grenzland. Hängende Köpfe bei den Platzherren von USV Grenzland, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel wurde Lankowitz mit 1:5 abgeschossen.

Daniel Movia brachte den Gast in der 18. Spielminute in Führung. Zur Pause wusste FC Lankowitz eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Tilen Stefanovic war es, der in der 68. Minute den Ball im Gehäuse von Lankowitz unterbrachte. Dass FC Lankowitz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Michael Rampitsch, der in der 71. Minute zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andreas Krainer für einen Treffer sorgte (92.). Letzten Endes ging Lankowitz im Duell mit USV Veronik Installationen Grenzland als Sieger hervor.

Durch diese Niederlage fällt USV Grenzland in der Tabelle auf Platz drei zurück. Der Gastgeber weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte USV Grenzland deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist USV Veronik Installationen Grenzland in diesem Ranking auf.

Trotz des Sieges bleibt FC Lankowitz auf Platz acht. Lankowitz verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

USV Veronik Installationen Grenzland tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. an. Einen Tag später empfängt FC Lankowitz UFC Haring-Group Wettmannstätten.

Gebietsliga West: USV Veronik Installationen Grenzland – FC Lankowitz, 1:3 (0:1)

92 Andreas Krainer 1:3

71 Michael Rampitsch 1:2

68 Tilen Stefanovic 1:1

18 Daniel Movia 0:1

