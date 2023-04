Remis dank spätem Treffer von Puschnigg

Details Montag, 17. April 2023 19:31

Das Spiel zwischen GASV Pölfing-Brunn und SC Eibiswald endete 2:2. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von SC MSG Eibiswald gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SC Eibiswald der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Pölfing-Brunn hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 3:0-Sieg verbucht.

Kenan Mehmeti brachte SC MSG Eibiswald in der 17. Minute nach vorn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Lukas Klug zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (42.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Eine Minute später ging SC Eibiswald durch den zweiten Treffer von Mehmeti in Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Dominik Puschnigg für einen Treffer sorgte (91.). Am Schluss sicherte sich GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn gegen SC MSG Eibiswald einen Zähler.

Ein Punkt reichte GASV Pölfing-Brunn, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 30 Punkten stehen die Gastgeber auf Platz fünf. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Pölfing-Brunn derzeit auf dem Konto.

Sicherlich ist das Ergebnis für SC Eibiswald nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Seit sieben Spielen hat GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn keine Niederlage mehr kassiert, SC MSG Eibiswald ebenso nicht.

Am kommenden Freitag trifft GASV Pölfing-Brunn auf SV RB Pichler Bau Gralla, SC Eibiswald spielt am selben Tag gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten.

Gebietsliga West: GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – SC MSG Eibiswald, 2:2 (1:1)

91 Dominik Puschnigg 2:2

65 Kenan Mehmeti 1:2

42 Eigentor durch Lukas Klug 1:1

17 Kenan Mehmeti 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei