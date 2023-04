8-Tore-Spektakel: Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Details Samstag, 22. April 2023 11:32

Im Spiel von St. Martin gegen SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte SV Stallhofen für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Ermin Ibrahimovic machte in der 21. Minute das 1:0 von GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S perfekt. Er verwertete einen Elfmeter. Dominik Steinbauer erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 32 Minuten auf 2:0. Die Gäste gaben sich aber nicht auf und antworteten prompt: Für das 1:2 von Stallhofen zeichnete Lukas Hiden verantwortlich (39.). Ein Tor auf Seiten von GSV St. Martin/S. machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Brillante Parade vom Kapitän, unser sicherer Rückhalt! patznne, Ticker-Reporter

Thomas Pauritsch beförderte das Leder zum 2:2 von SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen in die Maschen (75.). Der Treffer zum 3:2 sicherte St. Martin nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Ibrahimovic in diesem Spiel (79.). Die Schlussphase wurde jetzt nocheinmal richtig heiss: Mit zwei schnellen Treffern von Admir Hamzabegovic (88.) und Franco Scherr (91.) machte SV Stallhofen deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist.

Perfekte Ballannahme, Gurkerl und eine Flanke ins Nichts, danke Lojnik! patznne, Ticker-Reporter

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Steinbauer für einen Treffer sorgte (94.). Schließlich gingen GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S und Stallhofen mit einer Punkteteilung auseinander.

Der GSV St. Martin/S. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für St. Martin bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S noch kein einziges Mal. Die formschwache Abwehr, die bis dato 54 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von GSV St. Martin/S. in dieser Saison. Drei Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat St. Martin derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte GSV St. Martin/S. deutlich. Insgesamt nur zwei Zähler weist GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S in diesem Ranking auf.

SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhren die Gäste bisher ein. Zwei Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat SV Stallhofen momentan auf dem Konto. In sechs ausgetragenen Spielen kam Stallhofen in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Mit diesem Unentschieden verpasste GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich St. Martin trotzdem und steht nun auf Rang zehn.

GSV St. Martin/S. tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SC Strasser Bau Stainz 1922 an. Zwei Tage später empfängt SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen USV Wundara Wies.

Gebietsliga West: GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S – SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen, 4:4 (2:1)

94 Dominik Steinbauer 4:4

91 Franco Scherr 3:4

88 Admir Hamzabegovic 3:3

79 Ermin Ibrahimovic 3:2

75 Thomas Pauritsch 2:2

39 Lukas Hiden 2:1

32 Dominik Steinbauer 2:0

21 Ermin Ibrahimovic 1:0

Aufstellung:

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Ziga Kus, Christian Kobale, Anzej Macek, Dominik Steinbauer - Jernej Lampret, Joze Hudernik, Markus Saurer (73. Strauß) - Ermin Ibrahimovic, Sebastian Lojnik, Marco Watz (95. Silly)

SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen: Eduard Hausegger, Lukas Hiden (K), Florian Wagner (64. Hamzagebovic, 89. Korschitz-Torre), Franco Scherr, Andreas Rumpf, Ikechukwu Ojukwu (85. Berisha), Thomas Pauritsch, Ramon Krienzer, Stephan Pauritsch (85. Jahn), Abu Kanneh, Thorsten Huber

