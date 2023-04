Freistoßkracher: Viet rettet Unentschieden

Details Samstag, 29. April 2023 01:32

SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz spuckte USV Veronik Installationen Grenzland in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 1:1-Remis ab. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand SVU St. Stefan/St. nach dem Remis gegen den Favoriten – USV Veronik Installationen Grenzland – sogar als Sieger da. Im Hinspiel hatte USV Grenzland keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Gelb-Rote Karte für Tilen Stefanovic

Vor dem Seitenwechsel sorgte Fabian Weisch mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für St. Stefan. Nach einem Pass in die Tiefe schnappte er sich die Kugel und schob zur Führung ein. Zur Pause wusste USV Veronik Installationen Grenzland eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Matthias Viet versenkte den Ball in der 73. Minute per Freistoß im Netz der Gäste. Die Schlussphase musste USV Grenzland ohne Tilen Stefanovic bestreiten, der in der 85. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Zerfahrene erste Halbzeit - nach gutem Beginn von Grenzland nimmt ab Mitte der ersten Halbzeit die St. Stefaner Heimelf das Heft in die Hand, doch der Lucky Punch vor der Pause gelingt den Gästen. Bankerlwärmer, Ticker-Reporter

SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der Tabellenletzte bisher ein. 22:64 – das Torverhältnis der Gastgeber spricht eine mehr als deutliche Sprache. SVU St. Stefan/St. verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und 14 Niederlagen. In sieben ausgetragenen Spielen kam St. Stefan in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. USV Veronik Installationen Grenzland liegt nun auf Platz zwei. Zehn Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat USV Grenzland momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von USV Veronik Installationen Grenzland waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Freitag trifft SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz auf FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, USV Grenzland spielt tags darauf gegen SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen.

Gebietsliga West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – USV Veronik Installationen Grenzland, 1:1 (0:1)

73 Matthias Viet 1:1

44 Fabian Weisch 0:1

Aufstellungen:

SVU Immo Resch KFZ Höller St. Stefan ob Stainz: Dominic Klug, Philipp Walch (K), Matthias Lichtenegger, Stephan Hiden, Florian Thomann, Matthias Viet, Michael Herk, Manuel Jagersbacher, Patrick Kopp, Sebastian Vollmann (60. Herunter), Stefan Burtscher (60. Lang)

Grenzland: Primoz Kanduc - Erwin Tatzer (K), Edi Petek, Stas Nabernik - Jusuf Dzemailji, Fabian Weisch, Hakim Mohammadi, Miha Silec, Patrick Böheim, Tilen Stefanovic - Nejc Cavnik (61. Koren)

by ReD

Symbolfoto: Richard Purgstaller

