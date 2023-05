Tore am laufenden Band beim Eibiswalder Auswärtssieg

Details Montag, 01. Mai 2023 21:24

SC MSG Eibiswald erreichte einen 5:3-Erfolg bei FC Lankowitz. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Eibiswald wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der Gast einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

130 Zuschauer sahen, wie Rame Mehmetaj das 1:0 für SC MSG Eibiswald markierte. Moritz Gosch erhöhte für SC Eibiswald auf 2:0 (32.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Michael Medwed das 1:2 zugunsten von Lankowitz (40.). Die Pausenführung von SC MSG Eibiswald fiel knapp aus. Marcel Vindis schoss die Kugel zum 3:1 für SC Eibiswald über die Linie (51.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Manuel Narath, als er das 4:1 für SC MSG Eibiswald besorgte (64.). Maximilian Zwanzer verkürzte für FC Lankowitz später in der 72. Minute auf 2:4. Für das 5:2 von SC Eibiswald sorgte Kenan Mehmeti, der in Minute 79 zur Stelle war. Mit dem Treffer zum 3:5 in der 95. Minute machte Zwanzer zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu SC MSG Eibiswald war jedoch weiterhin groß. Schließlich strich SC Eibiswald die Optimalausbeute gegen Lankowitz ein.

Trotz der Niederlage belegt FC Lankowitz weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Gastgeber verbuchten insgesamt neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Lankowitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

SC MSG Eibiswald bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. SC Eibiswald sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für SC MSG Eibiswald, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kommenden Sonntag (11:00 Uhr) tritt FC Lankowitz bei SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh an, schon einen Tag vorher muss SC Eibiswald seine Hausaufgaben bei SV RB Pichler Bau Gralla erledigen.

Gebietsliga West: FC Lankowitz – SC MSG Eibiswald, 3:5 (1:2)

95 Maximilian Zwanzer 3:5

79 Kenan Mehmeti 2:5

72 Maximilian Zwanzer 2:4

64 Manuel Narath 1:4

51 Marcel Vindis 1:3

40 Michael Medwed 1:2

32 Moritz Gosch 0:2

25 Rame Mehmetaj 0:1

