Pölfing-Brunn siegt im Derby - Souveräner Erfolg bei GSV St. Martin/S.

Details Samstag, 06. Mai 2023 22:15

GASV Pölfing-Brunn erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen GSV St. Martin/S. Pölfing-Brunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Martin einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S zu Ende gegangen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn bereits in Front. Sebastjan Tuhtar markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Tilen Zoric den Vorsprung der Gäste. Die Hintermannschaft von GSV St. Martin/S. ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Denis Toplak vollendete zum dritten Tagestreffer in der 63. Spielminute. Letztlich fuhr GASV Pölfing-Brunn einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Derbystimmung vergeht immer mehr Partie einfach zu einseitig Marki Reschi, Ticker-Reporter

St. Martin ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhren die Gastgeber bisher ein. GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. In der Verteidigung von GSV St. Martin/S. stimmt es ganz und gar nicht: 57 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. St. Martin kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und sieben Unentschieden in der Bilanz. In acht ausgetragenen Spielen kam GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Trotz des Sieges bleibt Pölfing-Brunn auf Platz sieben. Zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn momentan auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist GASV Pölfing-Brunn wieder in der Erfolgsspur.

GSV St. Martin/S. tritt am Freitag, den 12.05.2023, um 19:00 Uhr, bei UFC Haring-Group Wettmannstätten an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Pölfing-Brunn USV Wundara Wies.

Gebietsliga West: GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 0:3 (0:2)

