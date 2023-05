Gasser sichert UFC Wettmannstätten das Remis

Details Samstag, 06. Mai 2023 22:15

Jeweils einen Punkt holten FC Erhart Preding und UFC Haring-Group Wettmannstätten an diesem Freitag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. FC Preding erwies sich gegen UFC Wettmannstätten als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Vor einer Kulisse von 5.000 Zuschauern war es Aleksa Misic, der das 1:0 für Preding erzielte. Für den späten Ausgleich war Gerhard Gasser verantwortlich, der in der 80. Minute zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen FC Erhart Preding und Wettmannstätten pari.

FC Preding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. Im Angriff weist Preding deutliche Schwächen auf, was die nur 28 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Fünf Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat FC Erhart Preding derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der FC Preding ungeschlagen ist.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel UFC Haring-Group Wettmannstätten in der Tabelle auf Platz sechs. Neun Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Nur einmal ging UFC Wettmannstätten in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Freitag trifft Preding auf SC MSG Eibiswald, Wettmannstätten spielt am selben Tag gegen GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S.

Gebietsliga West: FC Erhart Preding – UFC Haring-Group Wettmannstätten, 1:1 (0:0)

80 Gerhard Gasser 1:1

61 Aleksa Misic 1:0

