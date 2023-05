Trainerwechsel: Meister Wies startet mit neuem Coach in die Unterliga

Details Mittwoch, 10. Mai 2023 21:01

Der zweimalige Meistermacher vom USV Wundara Wies legt eine Karrierepause ein - Günter Rabensteiner tritt als Coach der Kampfmannschaft mit Beginn der neuen Saison ab. Als sein Nachfolger präsentiert der weststeirische Traditionsklub Markus Rosenberger, der zuvor sehr erfolgreich beim SV Union Halbenrain tätig war (Bericht). Mit ihm an der Seitenlinie will Wies auch in der Unterliga West für Furore sorgen, in den letzten beiden Jahren ist es dem Verein ja immer gelungen. Die Latte für den neuen Coach liegt also hoch.

Markus Rosenberger unterschreibt für ein Jahr

Nach vier Jahren Trainertätigkeit beim USV Wundara Wies macht Günther Rabensteiner jetzt Schluss. Er schaffte das Kunststück zweimal hintereinander den Meistertitel zu holen, in der heurigen Saison sogar als erster Verein in der gesamten Steiermark. Sein Nachfolger wird Markus Rosenberger. Er begann seine Karriere als Jugendtrainer der U17 Leistungklasse in Thal, wechselte dann als KM2-Trainer nach Gratkorn und war zuletzt beim SV Halbenrain tätig. In den drei Jahren in Halbenrain wurde seiner Mannschaft in der vergangenen Saison das beste Frühjahrsteam und holte in der laufenden Saison den Herbstmeistertitel.

Stimmen zum Trainerwechsel:

Günter Rabensteiner, Trainer Wies:

"Ich brauche ein Pause. Ich möchte jetzt wieder einmal mehr Zeit für mich und meine Familie haben. Ich bin stolz eine so gute Mannschaft trainiert zu haben und dass ich mit diesem Team so viele Erfolge erreicht habe. Ich wünsche der Mannschaft und dem neuen Trainer für die Zukunft alles Gute!"

Statement auf der Facebook-Seite USV Wies:

zu Rabensteiner...

"Eine große Ära neigt sich dem Ende zu. Unser Meistertrainer Günther Rabensteiner verlässt uns nach vier erfolgreichen Jahren. Wir bedanken uns bei ihm für seien großartigen Einsatz und gratulieren zur super Leistung in den vergangenen Jahren. DerUSV Wundara Wies wünscht ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute!"

zu Rosenberger...

"Als neuen Trainer unserer Mannschaft dürfen wir euch Herrn Markus Rosenberger vorstellen, der in der neuen Saison seinen Posten antreten wird. Der USV Wundara Wies freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!" Markus Rosenberger, Neo-Trainer Wies: "Ich bin sehr froh, dass es mit Wies geklappt hat. Der Verein hat definitiv eine Zukunftsvision und klare Vorstellungen, wo er hin will. Das hat mich schon beim ersten Gespräch überzeugt und die Entscheidung leicht gemacht, in Wies zu unterschreiben. Ich brenne auf die neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, loszulegen." by René Dretnik Foto: USV Wies

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei