Offener Schlagabtausch: Topic-Elfmeter rettet Punkt in letzter Minute

Details Montag, 15. Mai 2023 21:55

Im Spiel von SV Stallhofen gegen FC St. Nikolai i.S. gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen mitnichten. Stallhofen kam gegen St. Nikolai i.S. zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. geendet.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. David Poljanec traf in der vierten Minute, nach Zuspiel von Kapitän Marcel Trettnak zur frühen Führung. Simon Sokulskyj versenkte den Ball per Kopf in der 22. Minute im Netz von SV Stallhofen. Thomas Pauritsch verkürzte für den Gastgeber später in der 34. Minute auf 1:2. Lukas Hiden glich nur wenig später für Stallhofen aus (39.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Nikolai dominiert hier klar das Spiel, Stallhofen versucht es mit den langen Bällen nur meistens kommen die postwendend retour. Moman Rählich, Ticker-Reporter

Für das dritte Tor von FC St. Nikolai i.S. war Sasha Gutjahr verantwortlich, der in der 46. Minute das 3:2 besorgte. SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Hiden (50.) und Franco Scherr (68.) mit ihren Treffern das Spiel.

unglaublich was hier los. Nikolai kann den Ball hinten nicht klären der erste Schuss geht noch an die Stange, dann sind die Verteidiger zu weit weg von den Gegenspieler die können im 16er kurz Pass spielen und die Nr.03 kommt zum Abschluss und trifft zum abermaligen Ausgleich Moman Rählich, Ticker-Reporter

Für St. Nikolai i.S. reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Boris Topic den Ball in der Nachspielzeit zum 4:4 über die Linie schob (91.) Letztlich gingen SV Stallhofen und FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. mit jeweils einem Punkt auseinander.

Stallhofen ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen bisher ein. SV Stallhofen findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Zwei Siege, neun Remis und elf Niederlagen hat Stallhofen derzeit auf dem Konto. In neun ausgetragenen Spielen kam SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

FC St. Nikolai i.S. befindet sich mit 35 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Mit 59 geschossenen Toren gehört St. Nikolai i.S. offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga West. FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. verbuchte insgesamt zehn Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei FC St. Nikolai i.S. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Am kommenden Samstag tritt SV Stallhofen bei SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh an, während St. Nikolai i.S. drei Tage zuvor SC Strasser Bau Stainz 1922 empfängt.

Gebietsliga West: SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 4:4 (2:2)

91 Boris Topic 4:4

68 Franco Scherr 4:3

50 Lukas Hiden 3:3

46 Sasha Gutjahr 2:3

39 Lukas Hiden 2:2

34 Thomas Pauritsch 1:2

22 Simon Sokulskyj 0:2

4 David Poljanec 0:1

Startformationen:

SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen: Eduard Hausegger, Lukas Hiden (K), Florian Wagner, Franco Scherr, Florian Marku, Ikechukwu Ojukwu, Thomas Pauritsch, Ramon Krienzer, Stephan Pauritsch, Abu Kanneh, Thorsten Huber

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: Patrick Kogler - Fabio Rasser, Ales Skale, Mario Pfitscher, Simon Sokulskyj - Marcel Trettnak (K), Eugen Zizek, Lukas Klemencic - Sasha Gutjahr, Nino Bretterklieber, David Poljanec

by ReD

