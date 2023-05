Neun Partien ohne Niederlage: SV Gralla setzt Erfolgsserie fort

Details Montag, 15. Mai 2023 22:01

Am Freitag trafen Lankowitz und SV Gralla aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 2:0 für sich. Gralla erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte FC Lankowitz die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Für den Führungstreffer von SV RB Pichler Bau Gralla zeichnete Jernej Leskovar verantwortlich (17.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Christian Ranftl erhöhte den Vorsprung von SV Gralla nach 64 Minuten auf 2:0. In den 90 Minuten war Gralla im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Lankowitz und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt FC Lankowitz eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SV RB Pichler Bau Gralla auf den zweiten Rang kletterte. Mit 61 geschossenen Toren gehört SV Gralla offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga West. Nur viermal gab sich Gralla bisher geschlagen. Seit neun Begegnungen hat SV RB Pichler Bau Gralla das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Lankowitz tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz an. Bereits zwei Tage vorher reist SV Gralla zu FC Erhart Preding. Anpfiff ist ebenfalls um 19:00 Uhr.

Gebietsliga West: FC Lankowitz – SV RB Pichler Bau Gralla, 0:2 (0:1)

64 Christian Ranftl 0:2

17 Jernej Leskovar 0:1

Startformationen:

Lankowitz: Tobias Prettenthaler - Johannes Halb, Tobias Scheer, Daniel Unger, Manuel Ofner, Franz Hoffman - Michael Medwed, Philipp Strafner (K), Philipp Kurt Hiebler, Fabian Riedl - Andreas Reitbauer

SV RB Pichler Bau Gralla: Daniel Koller - Niko Klaric-Guner, Patrick Brückler, Nejc Podlesnik, Felix Heinz Haring - Gian-Carlo Feiertag, Florijan Jezovita, Marijan Mestrovic - Christian Ranftl, Dominik Nöst (K), Jernej Leskovar

