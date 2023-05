Vierfacher Gasser fügt St. Martin/S. ein Debakel zu

Details Montag, 15. Mai 2023 22:00

UFC Wettmannstätten führte GSV St. Martin/S. nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Wettmannstätten enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen St. Martin beim Stand von 1:0 zum Sieger gemacht.

Für das 1:0 und 2:0 war Gerhard Gasser verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (21./34.). Marco Watz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S ein (36.).

Tor, Toor, Tooor für GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S zum 2:1 Ibra auf Watz, der schweißt mit seiner unglaublichen Routine sehenswert und unhaltbar ins Eck ein! Igor Pamic, Ticker-Reporter

Noch vor der Halbzeit legte Gasser seinen dritten Treffer nach (42.). Mit der Führung für UFC Haring-Group Wettmannstätten ging es in die Halbzeitpause. Durch Treffer von Gasser (56.), Jan Lipp (72.) und Rudolf Josef Lenz (78.) zog die Heimmannschaft uneinholbar davon. Am Ende kam UFC Wettmannstätten gegen GSV St. Martin/S. zu einem verdienten Sieg.

Gasser macht den Unterschied! Ansonsten nix in Wettmannstätten Igor Pamic, Ticker-Reporter

Durch den Erfolg verbesserte sich Wettmannstätten im Klassement auf Platz fünf. Zehn Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat UFC Haring-Group Wettmannstätten momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief UFC Wettmannstätten konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

St. Martin muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S bisher ein. GSV St. Martin/S. befindet sich am 22. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur drei Siegen und sieben Unentschieden sind die Aussichten von St. Martin alles andere als positiv. Nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Dreier wird GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S nach unten durchgereicht.

Am kommenden Samstag tritt Wettmannstätten bei USV Wundara Wies an, während GSV St. Martin/S. zwei Tage zuvor SC MSG Eibiswald empfängt.

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 6:1 (3:1)

78 Rudolf Josef Lenz 6:1

72 Jan Lipp 5:1

56 Gerhard Gasser 4:1

42 Gerhard Gasser 3:1

36 Marco Watz 2:1

34 Gerhard Gasser 2:0

21 Gerhard Gasser 1:0

Startformationen:

UFC Haring-Group Wettmannstätten: Stefan Trunk - Teodor Knuplez - David Neuhold, Ing. Martin Lazarus, Matej Breznik, Marcel Grinschgl, Rudolf Josef Lenz, Oliver Winter , BSc, Mag. Kevin Strohmeier (K) - Gerhard Gasser, Emanuel Weleba

St. Martin/S.: Robert Silly - Ziga Kus, Christian Kobale, Patrick Nebel (K), Anzej Macek, Dominik Steinbauer - Jernej Lampret, Benjamin Strnad, Joze Hudernik - Ermin Ibrahimovic, Marco Watz

