Kantersieg von Heimschuh: Milic ist dreimal zur Stelle

Details Montag, 22. Mai 2023 22:22

SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh kam gegen SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen zu einem klaren 7:4-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte SV Heimschuh für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 3:1.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Teo Milic markierte in der vierten Minute die Führung. Lange währte die Freude von Heimschuh nicht, denn schon in der fünften Minute schoss Lukas Hiden den Ausgleichstreffer für SV Stallhofen. Dominik Braunstein trug sich in der 31. Spielminute in die Torschützenliste ein. Milic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (34.). Mit dem zweiten Treffer von Hiden rückte Stallhofen wieder ein wenig an SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh heran (39.). Ein Tor auf Seiten von SV Heimschuh machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Philipp Krainer schoss die Kugel zum 4:2 für Heimschuh über die Linie (46.). Ikechukwu Ojukwu beförderte das Leder zum 3:4 von SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen in die Maschen (47.). Das 5:3 für SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh stellte Krainer sicher. In der 56. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für ruhige Verhältnisse sorgte Milic, als er das 6:3 für SV Heimschuh besorgte (78.). Wenige Minuten später verkürzte SV Stallhofen auf 4:6 (79.). Mit dem 7:4 sicherte Krainer Heimschuh nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (82.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Stallhofen.

Bei SV Heimschuh präsentierte sich die Abwehr angesichts 58 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (59). Heimschuh befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. SV Heimschuh erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr SV Stallhofen bisher ein. Kurz vor Saisonultimo bekleidet Stallhofen den 13. Rang des Klassements. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und neun Unentschieden sind die Aussichten von SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen alles andere als positiv. In zehn ausgetragenen Spielen kam SV Stallhofen in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am kommenden Freitag tritt Heimschuh bei SC Strasser Bau Stainz 1922 an, während Stallhofen zwei Tage später SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz empfängt.

Wir haben verdient gewonnen. Das war die richtige Antwort auf die Niederlage gegen St. Stefan/Stainz. Christopher Marat, Heimschuh-Trainer

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh – SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen, 7:4 (3:2)

82 Philipp Krainer 7:4

79 Philipp Weiss 6:4

78 Teo Milic 6:3

56 Philipp Krainer 5:3

47 Ikechukwu Ojukwu 4:3

46 Philipp Krainer 4:2

39 Lukas Hiden 3:2

34 Teo Milic 3:1

31 Dominik Braunstein 2:1

5 Lukas Hiden 1:1

4 Teo Milic 1:0

