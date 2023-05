GASV Pölfing-Brunn holt sich Watsche ab

Details Montag, 22. Mai 2023 22:28

GASV Pölfing-Brunn blieb gegen USV Grenzland chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Veronik Installationen Grenzland heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte USV Veronik Installationen Grenzland einen klaren 3:0-Erfolg gelandet.

Tilen Stefanovic brachte die Gastgeber in der 35. Minute nach vorn. Zur Pause war USV Grenzland im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Klemen Knez versenkte die Kugel zum 2:0 für USV Veronik Installationen Grenzland (68.). Der dritte Streich von USV Grenzland war Jusuf Dzemailji vorbehalten (88.). In der Nachspielzeit besserte Knez seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für USV Veronik Installationen Grenzland erzielte. Letztlich feierte USV Grenzland gegen Pölfing-Brunn nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Spiel wird etwas ruppiger. Verschuldet durch die Schiedsrichterleistung Michael Tatzer, Ticker-Reporter

Trotz des Sieges bleibt USV Veronik Installationen Grenzland auf Platz vier. Nur viermal gab sich USV Grenzland bisher geschlagen. USV Veronik Installationen Grenzland beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn unteres Mittelfeld. Mit zehn Siegen und zehn Niederlagen weisen die Gäste eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht GASV Pölfing-Brunn im Mittelfeld der Tabelle. In den letzten Partien hatte Pölfing-Brunn kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Freitag tritt USV Grenzland bei UFC Haring-Group Wettmannstätten an, während GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn einen Tag später FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. empfängt.

Gebietsliga West: USV Veronik Installationen Grenzland – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 4:0 (1:0)

93 Klemen Knez 4:0

88 Jusuf Dzemailji 3:0

68 Klemen Knez 2:0

35 Tilen Stefanovic 1:0

