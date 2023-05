Wieder kein Sieg: GSV St. Martin/S. bringt Führung nicht über die Zeit

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:44

SV Gralla errang am Freitag einen 3:1-Sieg über GSV St. Martin/S. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Gralla löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war eine Demonstration von St. Martin gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Jernej Leskovar (im Dress seines Ex-Klubs) erzielte seinen 23. Saisontreffer

Vor 150 Zuschauern markierte Ermin Ibrahimovic die Führung für die Gäste (14.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S einen knappen Vorsprung herausgespielt. Das 1:1 von SV RB Pichler Bau Gralla bejubelte Christian Ranftl (85.). Jernej Leskovar versenkte den Ball in der 90. Minute im Netz von GSV St. Martin/S. Kurz darauf traf SV Gralla in der Nachspielzeit zum 3:1 (93.). Dominik Nöst trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Am Ende stand das Heimteam als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Gralla nimmt mit 46 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. Die Offensive von SV RB Pichler Bau Gralla in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch St. Martin war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 65-mal schlugen die Angreifer von SV Gralla in dieser Spielzeit zu. Gralla weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sieben Punkteteilungen und vier Niederlagen vor.

St. Martin wartet weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde

GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr GSV St. Martin/S. bisher ein. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und St. Martin rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur drei Siegen und sieben Unentschieden sind die Aussichten von GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S alles andere als positiv.

Mit 46 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SV RB Pichler Bau Gralla eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei GSV St. Martin/S. nach zwölf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am nächsten Samstag reist SV Gralla zu USV Wundara Wies, zeitgleich empfängt St. Martin FC Erhart Preding.

Gebietsliga West: SV RB Pichler Bau Gralla – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 3:1 (0:1)

93 Dominik Noest 3:1

90 Jernej Leskovar 2:1

85 Christian Ranftl 1:1

14 Ermin Ibrahimovic 0:1

Aufstellungen:

SV RB Pichler Bau Gralla: Daniel Koller - Patrick Brückler, Mario Schittegg, Nejc Podlesnik, Felix Heinz Haring - Gian-Carlo Feiertag, Florijan Jezovita, Konstantin Satzer - Christian Ranftl, Dominik Nöst (K), Jernej Leskovar



Ersatzspieler: Markus Miuc, Marcel Manfred Passat, Niko Klaric-Guner, Christian Ladinig, Philip Schleicher, Marijan Mestrovic

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Alexander Silly, Ziga Kus, Christian Kobale, Patrick Nebel, Dominik Steinbauer - Jernej Lampret, Benjamin Strnad, Joze Hudernik - Ermin Ibrahimovic, Sebastian Lojnik



Ersatzspieler: Gernot Strauß, Max Schauer, Florian Strauß, Robert Silly, Marco Watz

