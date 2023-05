Niederlage abgewendet: Stefanovic trifft zum Remis

Details Montag, 29. Mai 2023 22:02

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich UFC Haring-Group Wettmannstätten und USV Veronik Installationen Grenzland mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Ein Punkt für beide Seiten – das war die Bilanz beim 1:1 im Hinspiel gewesen.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Gerhard Gasser brach für UFC Wettmannstätten den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Der Treffer, der Tilen Stefanovic in der 89. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Wettmannstätten und USV Grenzland spielten unentschieden.

Nur einmal ging UFC Haring-Group Wettmannstätten in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nur viermal gab sich USV Veronik Installationen Grenzland bisher geschlagen. In den letzten fünf Begegnungen holten die Gäste insgesamt nur sieben Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste USV Veronik Installationen Grenzland die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält USV Grenzland den vierten Platz.

Am nächsten Samstag reist UFC Wettmannstätten zu FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, zeitgleich empfängt USV Grenzland SC MSG Eibiswald.

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – USV Veronik Installationen Grenzland, 1:1 (0:0)

89 Tilen Stefanovic 1:1

61 Gerhard Gasser 1:0

Aufstellungen:

UFC Haring-Group Wettmannstätten: Angelo Simonitsch - Teodor Knuplez - David Neuhold, Ing. Martin Lazarus, Matej Breznik, Marcel Grinschgl, Marcel Kraxner, Mag. Kevin Strohmeier (K) - Jan Lipp, Gerhard Gasser, Emanuel Weleba

Ersatzspieler: Lars Lipp, Rudolf Josef Lenz, Ing. Peter Lazarus, Christoph Führer, Lukas Budimir

Grenzland: Primoz Kanduc - Erwin Tatzer (K), Edi Petek, Klemen Knez, Stas Nabernik - Jusuf Dzemailji, Mario Damse, Miha Silec, Patrick Böheim, Tilen Stefanovic - Mitja Petrej

Ersatzspieler: Sebastian Schwingl, Teo Koren, Fabian Weisch, Nejc Cavnik, Hakim Mohammadi, Martin Niggas

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei