Klare Sache für GASV Pölfing-Brunn

Details Montag, 12. Juni 2023 22:54

Das Schlusslicht verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 0:3 gegen GASV Pölfing-Brunn. Die Beobachter waren sich einig, dass SVU St. Stefan/St. als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel hatte Pölfing-Brunn mit 2:1 die Oberhand behalten.

Marcel Poschauko brachte den Gastgeber in der zwölften Minute nach vorn. Sebastjan Tuhtar erhöhte den Vorsprung von GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn nach 26 Minuten auf 2:0. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Für ruhige Verhältnisse sorgte David Sajnovic, als er das 3:0 für GASV Pölfing-Brunn besorgte (54.). In der 57. Minute schickte der Referee David Sajnovic von Pölfing-Brunn mit Rot vom Platz. In Unterzahl spielen zu müssen stellte für GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte St. Stefan eindrucksvoll mit 3:0.

Das war‘s der SVU spielt in der nächsten Saison in Klasse 1 DH, Ticker-Reporter

Zum Abschluss der Saison rangiert GASV Pölfing-Brunn auf dem sechsten Platz. Ein Vorbeikommen an der Hintermannschaft von Pölfing-Brunn gab es in diesem Fußballjahr nur selten: Lediglich 41 Gegentreffer nahm GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn hin. GASV Pölfing-Brunn weist mit 13 Siegen, drei Unentschieden und zehn Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Pölfing-Brunn deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Mit 85 Gegentreffern stellte SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz die schlechteste Defensive der Liga. Der Offensive der Gäste mangelte in dieser Spielzeit an Durchschlagskraft. Lediglich 31 Tore stehen für SVU St. Stefan/St. zu Buche. Mit der Note ungenügend endet eine äußerst schlechte Saison für St. Stefan. Die katastrophale Bilanz: drei Siege, vier Remis und 19 Niederlagen. SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Gebietsliga West: GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz, 3:0 (2:0)

54 David Sajnovic 3:0

26 Sebastjan Tuhtar 2:0

12 Marcel Poschauko 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei