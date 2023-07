Zehn Neue: GSV St. Martin will vorne mitmischen!

Details Donnerstag, 06. Juli 2023 11:51

Nach zwei Jahren Abstiegskampf in der Gebietsliga West peilt der GSV St. Martin in der kommenden Saison den Platz an der Sonne an. Mit zehn neuen Spielern soll das Ziel Aufstieg in die Unterliga West möglich gemacht werden. Unter den Neuzugängen befinden sich einige Hochkaräter. So ist es den Sportverantwortlichen - allen voran Obmann Marco Watz - gelungen, mit Darijo Dragosavac den amtierenden Torschützenkönig der Unterliga Ost in die Weststeiermark zu lotsen.

Der GSV St.Martin i.S verpflichtet zehn neue Spieler

Gemeinsam mit Dragosavac wechselt auch Goran Ivanovic von Sonnhofen nach St. Martin. Auch beim Nachbarverein GASV Pölfing Brunn ist der Klub fündig geworden und sichert sich von dort die Dienste von Sebastian Tuhtar und Tilen Zoric. Mit Elias Waltl vom DSC schnürt ein großes Talent aus der Region zukünftig seine Schuhe in St. Martin. Obmann Marco Watz gibt sich optimistisch: "Wir haben die letzte Saison abgehakt und wollen in der neuen Saison angreifen und unser Ziel verfolgen um in den nächsten Jahren in die Unterliga West aufzusteigen!

Alle Zugänge:

Darijo Dragosavac (Sonnhofen)

Goran Ivanovic (Sonnhofen)

Sebastjan Tuhtar (GASV Pölfing Brunn)

Tilen Zoric (GASV Pölfing Brunn)

Elias Waltl (DSC Deutschlandsberg)

Michael Steiner (SU Rebenland)

David Madl (SC Bad Gams)

Gerald Fagitsch (SV Frauental)

Thomas Jasbetz (SV Frauental)

Florian Strauß (nach Karrierepause wieder zurück)

Alle Abgänge:

Marco Watz - Karrierende

Benjamin Strnad - Karriereende

Alexander Silly - Karrierepause

Daniel Galli - Karrierepause

Gerhard Binder - Karrierepause

Ermin Ibrahimovic

Anzej Maczek

Dem Pjlava

Benjamin Temmel - Karriereende

Martin Pressnitz - Karrierepause

by René Dretnik

Foto: GSV St. Martin

