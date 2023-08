Spektakuläre Partie: Acht-Tore-Show findet keinen Sieger

Details Samstag, 19. August 2023 12:15

Im Spiel von GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S gegen SC Strasser Bau Stainz 1922 gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

Darijo Dragosavac (hier noch im Trikot von Sonnhofen) steuerte drei Treffer bei

St. Martin führte zur Halbzeit mit 3:1

Trotz einer starken Anfangsphase der Heimmannschaft (vier Chancen in den ersten zehn Minuten) gingen die Gäste in Führung. Elijah Michael Primig erzielte vor 100 Zuschauern das 1:0. Darijo Dragosavac schockte SC Stainz und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für GSV St. Martin/S. (16./26.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Goran Ivanovic in der 30. Minute. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Es folgte der Anschlusstreffer für SC Strasser Bau Stainz 1922 – bereits der zweite für Primig. Nun stand es nur noch 2:3 (73.). In der 86. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Edis Ljubijankic. Unmittelbar vor dem Abpfiff kassierte David Reisinger von SC Stainz noch die Ampelkarte (90.). Jetzt ging es noch mal richtig zur Sache:

Heisse Schlussphase

Eine Minute später ging St. Martin durch den dritten Treffer von Dragosavac in Führung. Der Gastgeber schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (94.) traf Christopher Kowatschitsch zum Ausgleich für SC Strasser Bau Stainz 1922. Letztlich gingen GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S und SC Stainz mit jeweils einem Punkt auseinander.

Am nächsten Samstag (18:00 Uhr) reist GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S zu GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, tags zuvor begrüßt SC Stainz FC Lankowitz vor heimischer Kulisse.

Stimmen zum Spiel:

Marco Watz, Obmann St. Martin/Sulmtal:

"Wir führen 3:1, haben unzählige Chancen auf einen höheren Vorsprung und müssen uns am Ende mit einem Unentschieden begnügen. Das zweite Gegentor haben wir uns quasi selber geschossen, das war ein Wahnsinn. Danach haben wir komplett die Ordnung verloren."

Michael Brezina, Trainer Stainz:

"Es war eine super Mannschaftsleistung von meinen Jungs. Ich bin stolz auf mein Team."

Gebietsliga West: GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S – SC Strasser Bau Stainz 1922, 4:4 (3:1)

94 Christopher Kowatschitsch 4:4

91 Darijo Dragosavac 4:3

86 Edis Ljubijankic 3:3

73 Elijah Michael Primig 3:2

30 Goran Ivanovic 3:1

26 Darijo Dragosavac 2:1

16 Darijo Dragosavac 1:1

14 Elijah Michael Primig 0:1

Aufstellungen:

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Goran Ivanovic, Tilen Zoric, Elias Waltl, Patrick Nebel - Stefan Schmuck, Ziga Kus, Jernej Lampret, Sebastjan Tuhtar, Sebastian Lojnik - Darijo Dragosavac

Ersatzspieler: Joze Hudernik, Markus Saurer, David Madl, Gerald Fagitsch, Dominik Steinbauer, Michael Steiner

SC STRASSER BAU Stainz 1922: Daniel Wagner - Roman Thaller, Thomas Schöner, Philipp Schmölzer, Patrick Eibl - Daniel Dobida, Christopher Kowatschitsch, Tilen Strmšnik - Elijah Michael Primig, Edis Ljubijankic (K), Alen Hrovat

Ersatzspieler: David Reisinger, Stefan Schöner, Jakob Grundner

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

