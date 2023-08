Frühwirth vs. Kinhamer: Lankowitz holt ein 0:3 auf und erzwingt das Remis gegen SV Heimschuh

Doppelpack von Patrick Kinhamer

Die Gäste aus Heimschuh starteten mit viel Druck und setzten die Abwehr des FC Lankowitz von Beginn an unter Druck. In der 32. Minute gelang Patrick Kinhamer die verdiente Führung für den SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, als er eine Unsicherheit in der Abwehr ausnutzte und den Ball im Netz versenkte. Nur zehn Minuten später erhöhte Kinhamer mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 - es schien, der Fisch sei jetzt geputzt.

Der FC Lankowitz kam in der ersten Halbzeit nur schwer ins Spiel und fand kaum Zugriff auf das Geschehen. Doch in der zweiten Halbzeit schienen sie mit neuer Energie zurückzukehren. In der 53. Minute überraschte Mario Puchmann die Heimschuh-Abwehr mit einem perfekt platzierten Freistoß, der unhaltbar im Tor landete und den Spielstand auf 3:0 erhöhte.

Triplepack von Robin Frühwirth

Die Lankowitzer gaben jedoch nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 74. Minute gelang Robin Frühwirth der wichtige Anschlusstreffer zum 1:3. Nur eine Minute später erzielte er erneut einen Treffer, der die Spannung ins Spiel zurückbrachte. Der FC Lankowitz schöpfte neuen Mut und drängte auf den Ausgleich.

In der Nachspielzeit wurde es dann noch einmal richtig dramatisch: Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für den FC Lankowitz. Robin Frühwirth übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum umjubelten 3:3-Ausgleich. Der Jubel kannte keine Grenzen, während die Spieler beider Teams erschöpft, aber zufrieden, das Feld verließen.

Das Unentschieden war letztendlich gerecht, da beide Mannschaften bis zur letzten Minute alles gaben und die Zuschauer mit einem unterhaltsamen und spannenden Spiel belohnten. Der SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh konnte in der ersten Halbzeit überzeugen, während der FC Lankowitz in der zweiten Halbzeit eine starke kämpferische Leistung zeigte und verdientermaßen einen Punkt sicherte.

Am kommenden Freitag tritt FC Lankowitz bei SC Strasser Bau Stainz 1922 an, während SV Heimschuh einen Tag später SV TIBA Austria Dobl empfängt.