Später Leimisch-Siegtreffer

Details Montag, 21. August 2023 23:54

FC Holcim PHP Management Ehrenhausen hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen SV TIBA Austria Dobl.

Als manch Akteur mit den Gedanken bereits in der Halbzeitpause war, schlug der Moment von Denis Poljanec. Vor 150 Zuschauern markierte der Angreifer von FC Ehrenhausen die Führung für sein Team. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Ehrenhausen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Michael Manfred Ebner beförderte das Leder zum 1:1 von SV Dobl in die Maschen (80.). Pascal Leimisch wurde zum Helden des Spiels, als er die Heimmannschaft mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (90.) doch noch in Front brachte. Am Schluss siegte Dobl gegen FC Holcim PHP Management Ehrenhausen.

SV TIBA Austria Dobl hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für FC Ehrenhausen wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert Ehrenhausen nur noch auf Platz elf.

Am nächsten Samstag reist Dobl zu SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, zeitgleich empfängt FC Holcim PHP Management Ehrenhausen USV Veronik Installationen Grenzland.

Gebietsliga West: SV TIBA Austria Dobl – FC Holcim PHP Management Ehrenhausen, 2:1 (0:1)

90 Pascal Leimisch 2:1

80 Michael Manfred Ebner 1:1

45 Denis Poljanec 0:1

