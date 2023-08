Spielabbruch: Bei Wettmannstätten gegen Stallhofen gehen die Lichter aus

Details Freitag, 25. August 2023 23:50

In einem einseitigen Gebietsliga-West-Duell zwischen dem UFC Haring-Group Wettmannstätten und dem SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen zeigte die Heimmannschaft eine beeindruckende Leistung und führte mit 4:0, als das Spiel unerwartet durch einen Stromausfall unterbrochen wurde. Trotz der erheblichen Führung und der starken Vorstellung auf dem Feld, wurde das Spiel schließlich abgebrochen und es wird voraussichtlich zu einer Neuaustragung kommen.

Doppeltes Pech: Zuerst fiel der Strom aus und dann waren die Flutlichter defekt

Das Spiel begann mit einem frühen Treffer, als Nejc Brusar in der 29. Minute das erste Tor für den UFC Haring-Group Wettmannstätten erzielte. Diese frühe Führung setzte den Ton für den Rest der ersten Halbzeit, in der Haring-Group das Spiel dominierte. Gerhard Gasser erhöhte den Vorsprung in der 36. Minute auf 2:0 und trug damit zu der wachsenden Überlegenheit des Heimteams bei. Nur zwei Minuten später, in der 38. Minute, markierte Martin Lazarus das dritte Tor für Haring-Group, was zu einem komfortablen 3:0-Halbzeitstand führte.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dominant, als Gerhard Gasser in der 55. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und die Führung auf 4:0 ausbaute. Zu diesem Zeitpunkt schien Haring-Group einen klaren Sieg zu verfolgen und die Kontrolle über das Spiel zu haben. Jedoch änderte sich die Situation drastisch in der 62. Minute, als ein Stromausfall das Spielfeld in Dunkelheit hüllte. Sowohl das Heimteam als auch der SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen warteten eine Stunde lang in der Hoffnung auf eine Wiederherstellung der Energiezufuhr. Nachdem die Energie Steiermark dieses Problem nach einer knappen Stunde Unterbrechung beheben konnte, wurden - gerade als sich die beiden Mannschaften wieder aufwärmten - die Flutlichter defekt. Dies führte schließlich zur Abbrechung des Spiels.

Neuaustragung beim Stand von 0:0

Die unerwartete Unterbrechung und der folgende Abbruch haben die Partie in eine ungewöhnliche Wendung genommen. Es wird vermutet, dass das Spiel mit einem Stand von 0:0 neu ausgetragen wird, um eine faire Wettbewerbsgrundlage zu gewährleisten. Trotz der Herausforderungen und des ungewöhnlichen Endes bot das Spiel den 150 Zuschauern eine aufregende Zeit auf dem Platz.

Stimme zum Spiel:

Thorsten Müller, Trainer Wettmannstätten:

"Stallhofen war nur die ersten zehn Minuten besser. Schade, wir haben wirklich gut gespielt und hätten mit Sicherheit die drei Punkte geholt."

Aufstellungen:

UFC Haring-Group Wettmannstätten: Oliver Kraner - Jan Lipp, Marcel Grinschgl, Kay Franz Stoisser, Matej Sosteric - Martin Lazarus, Matej Breznik, Marcel Kraxner, Oliver Winter , BSc, Nejc Brusar - Gerhard Gasser (K)



Ersatzspieler: Stefan Trunk, David Neuhold, Peter Lazarus, Mag. Kevin Strohmeier, Emanuel Weleba



Trainer: Thorsten Müller

SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen: Eduard Hausegger - Haris Hamzic, Thomas Pauritsch, Stephan Pauritsch, Abu Kanneh, Leon Pehmer - Florian Wagner, Franco Scherr, Florian Marku, Mikael Mertkarabetyan - Lukas Hiden (K)



Ersatzspieler: Philipp Fauland-Fink, Jan Gratz, Ikechukwu Ojukwu, Jürgen Rößler, Sebastian Supp



Trainer: Markus Leeb by René Dretnik Foto: UFC Wettmannstätten/Jauk

