Erster Sieg für Grenzland - FC Ehrenhausen hat Luft nach oben

Details Montag, 28. August 2023 22:56

USV Grenzland hat sich gegen FC Ehrenhausen mit 3:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

USV Veronik Installationen Grenzland erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 85 Zuschauern durch Renato Ternik bereits nach sieben Minuten in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Vid Paradiz den Vorsprung der Gäste. Tim Marko schraubte das Ergebnis in der 33. Minute mit dem 3:0 für USV Grenzland in die Höhe.

Das geht viel zu einfach ein Stangelpass drei leere Füße treten neben denn Ball und in der Mitte die Nummer 19 ganz alleine und ohne Bedrängnis zum 0:2.. Insuppbua, Ticker-Reporter

USV Veronik Installationen Grenzland dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der 79. Minute erzielte Markus Kogler das 1:3 für Ehrenhausen. Am Ende verbuchte USV Grenzland gegen das Heimteam einen Sieg.

Wahrscheinlich die letzte Aktion im Spiel nach Freistoß von Resch köpft die Nummer 9 Rakar nur den Keeper an… Insuppbua, Ticker-Reporter

Durch diese Niederlage fällt FC Holcim PHP Management Ehrenhausen in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. Drei Spiele und noch kein Sieg: Ehrenhausen wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Zwar hat die Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt noch wenig Gewicht, doch wird man es bei USV Veronik Installationen Grenzland wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass USV Grenzland mit diesem Sieg die letzte Position im Klassement abgegeben hat und nun auf Platz neun steht.

Am kommenden Sonntag tritt FC Holcim PHP Management Ehrenhausen bei FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch an, während USV Veronik Installationen Grenzland einen Tag zuvor SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh empfängt.

Gebietsliga West: FC Holcim PHP Management Ehrenhausen – USV Veronik Installationen Grenzland, 1:3 (0:3)

79 Markus Kogler 1:3

33 Tim Marko 0:3

15 Vid Paradiz 0:2

7 Renato Ternik 0:1

Aufstellungen:

FC Holcim PHP Management Ehrenhausen : Peter Kidric - Nico Smetaniuk, Dietmar Markus Schell, Friedrich Partl, Tomaz Kidric - Philipp Resch (K), Julian Insupp, Denis Poljanec, Aleksander Snofl - Michael Rakar, Luca Vasic



Ersatzspieler: Fabio Pschait, Martin Niggas, Markus Kogler, Aljaz Gersak, Manuel Posavec, Kilian Preglau



Trainer: Jean Lacle

Grenzland: Primoz Kanduc - Erwin Tatzer (K), Edi Petek, Stas Nabernik - Nal Aplinc, Tim Marko, Jusuf Dzemailji, Tomaz Modic, Vid Paradiz, Tilen Stefanovic - Renato Ternik



Ersatzspieler: Luca Rainer, Dejan Planinsic, Mario Kröll, Lukas Paar



Trainer: Dejan Planinsic

