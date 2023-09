Abfuhr für die Startruppe vom GSV St. Martin/S. bei SC Eibiswald

Details Samstag, 09. September 2023 12:17

SC Eibiswald erteilte GSV St. Martin/S. eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. SC MSG Eibiswald ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Martin einen klaren Erfolg.

Marcel Vindis erzielte einen Doppelpack

In der achten Minute erzielte Kenan Mehmeti das 1:0 für SC Eibiswald. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn. Rame Mehmetaj schoss die Kugel zum 2:0 für SC MSG Eibiswald über die Linie (55.). Mit dem 3:0 von Lukas Klug für SC Eibiswald war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Marcel Vindis gelang ein Doppelpack (70./89.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SC MSG Eibiswald GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S 5:0.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut SC Eibiswald hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Prunkstück von SC MSG Eibiswald ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst vier Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. SC MSG Eibiswald ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet drei Siege und zwei Unentschieden.

St. Martin bleibt weiterhin hinter den Erwartungen

GSV St. Martin/S. hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Gäste liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 15 Gegentreffer fing. St. Martin musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging GSV St. Martin/S. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Freitag tritt SC Eibiswald bei SC Strasser Bau Stainz 1922 an, während St. Martin einen Tag später FC Erhart Preding empfängt.

Stimme zum Spiel:

Manuel Ernst, Trainer Eibiswald:

"Derby Siege sind immer was schönes. Unsere junge Truppe war für dieses Spiel top motiviert und zeigte das auch über die gesamte Spielzeit. Bei der Arbeit gegen den Ball werden schon viele Sachen so gemacht, wie wir uns das vorstellen. Allen voran Raphael Kiefer - er hat wie schon letzte Woche eine überragende Leistung gezeigt! Wir hatten wir den Gegner gut im Griff. Mit dem Ball haben wir noch einiges zu lernen. Jetzt gilt der Fokus auf den nächsten Gegner."

Gebietsliga West: SC MSG Eibiswald – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 5:0 (1:0)

89 Marcel Vindis 5:0

70 Marcel Vindis 4:0

60 Lukas Klug 3:0

55 Rame Mehmetaj 2:0

8 Kenan Mehmeti 1:0

Aufstellungen:

SC "MSG" Eibiswald: Christoph Leitinger, Patrick Kolar Robnik (K), Lukas Klug, Kenan Mehmeti, Lucas Mario Horvat, Raphael Franz Kiefer, Rame Mehmetaj, Jakob Ferlin, Michael Schauer, Tai Kolar Marhold, Maximilian Pressnitz

Ersatzspieler: Lukas Herzlieb, Mirhard Boric, Moritz Gosch, Marcel Vindis, Maximilian Sommersguter, Lucas Gosch

Trainer: Manuel Ernst

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Goran Ivanovic, Tilen Zoric, Ziga Kus, Elias Waltl, Gerald Fagitsch - Stefan Schmuck, Joze Hudernik, Dominik Steinbauer - Sebastian Lojnik, Darijo Dragosavac

Ersatzspieler: Robert Silly, Jernej Lampret, Christian Kobale, Thomas Jasbetz, Markus Saurer, David Madl

Trainer: Prof. Damijan Perus

by René Dretnik

Foto: SC Eibiswald

