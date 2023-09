7:2 Heimsieg als Geburtstagsgeschenk für Wettmannstätten-Obmann

Details Montag, 11. September 2023 17:36

Vor den Augen von 80 begeisterten Zuschauern auf dem Sportplatz des UFC Wettmannstätten kam es zu einem aufregenden Fußballspiel zwischen UFC Haring-Group Wettmannstätten und SC Strasser Bau Stainz 1922.

Im Zuge dieses Spiels wurde Obmann Karl Jauk zu seinem 50er gratuliert

Zur Halbzeit stand es bereits 3:0

Das Heimteam, UFC Wettmannstätten, legte früh los und Oliver Winter brachte sie in der 16. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Gerhard Gasser erhöhte das Ergebnis in der 31. Minute auf 2:0, und so ging es mit einer komfortablen Führung für Wettmannstätten in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Elfmeter für UFC Wettmannstätten, den Matej Breznik sicher verwandelte und das Ergebnis auf 3:0 erhöhte (53. Minute). Gerhard Gasser schnürte einen Doppelpack und erhöhte mit zwei weiteren Toren (54. und 65. Minute) auf 5:0, wobei sein zweites Tor ebenfalls aus einem Elfmeter resultierte.

Christopher Kowatschitsch erzielte in der 81. Minute das erste Tor für SC Stainz und brach den Bann. Doch Wettmannstätten zeigte sich weiterhin durchsetzungsstark, als Martin Lazarus in der 85. Minute und Marcel Grinschgl in der 87. Minute schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen, um das Ergebnis auf 7:1 zu erhöhen. Kurz vor Schluss gelang SC Strasser Bau Stainz 1922 noch ein zweites Tor in der 94. Minute, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik darstellte.

Gerhard Gasser war dreimal erfolgreich

Insgesamt war es ein souveräner Heimsieg für UFC Haring-Group Wettmannstätten, der ihre Position in der Tabelle auf den vierten Platz verbesserte.

SC Stainz hingegen findet sich nach dieser Niederlage auf dem sechsten Platz wieder. Besonders in der Defensive gibt es Verbesserungsbedarf, da sie bisher 16 Gegentore kassiert haben.

Die Saison ist noch jung, und beide Teams haben noch viele Spiele vor sich, um ihre Leistungen zu steigern. Als Nächstes steht für UFC Wettmannstätten eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (18:00 Uhr) geht es gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn. SC Stainz tritt bereits einen Tag vorher gegen SC MSG Eibiswald an (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Thorsten Müller, Trainer Wettmannstätten:

"Es war eine sehr gute Leistung von uns. Wir haben das Spiel zu jedem Zeitpunkt kontrolliert und somit verdient gewonnen. Mit dieser gezeigten Leistung, können wir gegen jeden Gegner bestehen. Jetzt gilt der Fokus dem nächsten Spiel gegen Pölfing-Brunn."

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – SC Strasser Bau Stainz 1922, 7:2 (2:0)

94 Philipp Schmoelzer 7:2

87 Marcel Grinschgl 7:1

85 Martin Lazarus 6:1

81 Christopher Kowatschitsch 5:1

65 Gerhard Gasser 5:0

54 Gerhard Gasser 4:0

53 Matej Breznik 3:0

31 Gerhard Gasser 2:0

16 Oliver Winter 1:0

Aufstellungen:

UFC Haring-Group Wettmannstätten: Oliver Kraner - Jan Lipp, Marcel Grinschgl, Matej Sosteric, Mag. Kevin Strohmeier (K) - Matej Breznik, Marcel Kraxner, Rudolf Josef Lenz, Oliver Winter , BSc, Nejc Brusar - Gerhard Gasser



Ersatzspieler: David Neuhold, Martin Lazarus, Kay Franz Stoisser, Peter Lazarus, Nino Aldrian, Emanuel Weleba



Trainer: Thorsten Müller

SC STRASSER BAU Stainz 1922: Jakob Grundner - Roman Thaller, Thomas Schöner, Philipp Schmölzer - Lorenz Reisner, Christopher Kowatschitsch, Maximilian Vollenwyder, Tilen Strmšnik - Elijah Michael Primig, Edis Ljubijankic (K), Alen Hrovat



Ersatzspieler: Daniel Wagner, David Reisinger, Alexander Putzer, Philipp Hepflinger, Jeremias Tockner, Patrick Eibl



Trainer: Michael Brezina

