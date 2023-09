Pölfing-Brunn in Geberlaune: Panikvar spielt Lankowitz schwindelig

Details Montag, 11. September 2023 19:54

GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ FC Lankowitz am Ende mit 5:1 keine Chance. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: GASV Pölfing-Brunn wurde der Favoritenrolle gerecht. Ein Mann war besonders motiviert: Marko Panikvar traf viermal ins Schwarze

Eine jubelnde Heimmannschaft nach dem Kantersieg

Lankowitz führte zur Pause

Eigentlich begann die Partie wunschgemäß für den FC Lankowitz - Daniel Movia sicherte den Gästen vor 250 Zuschauern die Führung (20.). Die Auswärtigen führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Im zweiten Durchgang sahen die Besucher ein völlig anderes Bild der Heimmannschaft: Unmittelbar nach dem Wiederbegann besorgte Marko Panikvar den 1:1 Ausgleich (46.).

Der Elfmeter und daraufhin das Tor wurde durch seitens des Schiedsrichters falsch entschieden. Michael Tatzer, Ticker-Reporter

Dominik Puschnigg stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Panikvar mit den Treffern (60./74./83.) zum 5:1 für GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn. Letztlich feierte GASV Pölfing-Brunn gegen FC Lankowitz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Pölfing Brunn drehte im zweiten Durchgang auf

Für Pölfing-Brunn ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Offensiv sticht GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 15 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Pölfing-Brunn. GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn ist seit drei Spielen unbezwungen.

Lankowitz holte auswärts bisher nur drei Zähler. Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für FC Lankowitz wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert Lankowitz nur noch auf Platz elf. Im Angriff weist FC Lankowitz deutliche Schwächen auf, was die nur acht geschossenen Treffer eindeutig belegen. Lankowitz musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Lankowitz insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Lankowitz ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Weiter geht es für GASV Pölfing-Brunn am kommenden Samstag daheim gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten. Für FC Lankowitz steht am gleichen Tag ein Duell mit USV Veronik Installationen Grenzland an.

Stimme zum Spiel:

Jochen Kollmann, Obmann Stv.:

"Lankowitz ist mit einem geschenkten Elfmeter in Führung gegangen. Dann haben wir uns bis zur Pause schwer getan. Unser Glück war es, dass wir zeitgleich mit dem Wiederanpfiff den Ausgleich erzielt haben. Danach ist Lankowitz auseinandergebrochen, wir hatten das Kommando und einen Marko Panikvar in Höchstform."

Gebietsliga West: GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – FC Lankowitz, 5:1 (0:1)

83 Marko Panikvar 5:1

74 Marko Panikvar 4:1

60 Marko Panikvar 3:1

58 Dominik Puschnigg 2:1

46 Marko Panikvar 1:1

20 Daniel Movia 0:1

Aufstellungen:

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - Alen Buksek, Tilen Osovnikar, Alexander Tschiltsch (K), Lukas Luckerbauer, Simon Schreiner, Robert Klug, Dominik Puschnigg - Mario Damse, David Zorec - Marko Panikvar



Ersatzspieler: Jernej Ferk, Kevin Hermann Pavelca, Tobias Ranegger, Marcel Poschauko, Sebastian Lipp, Florian Lipp



Trainer: Matej Kreuch

Lankowitz: Tobias Prettenthaler - Daniel Movia, Daniel Unger, Christoph Laschat, Fabian Riedl - Michael Medwed, Philipp Strafner (K), Daniel Wüster, Marco Krauss - Andreas Krainer, Robin Frühwirth



Ersatzspieler: Philipp Kienzl, Tobias Scheer, Valentin Höller, Michael Rampitsch, Philipp Kurt Hiebler, Franz Hoffman



Trainer: Gerald Strafner

by ReD

Foto:

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.