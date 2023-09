Doppelschlag von Milic trifft FC Ehrenhausen hart

Details Montag, 11. September 2023 20:15

Ein Tor machte den Unterschied – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. siegte mit 2:1 gegen FC Holcim PHP Management Ehrenhausen. Hundertprozentig überzeugen konnte FC St. Nikolai i.S. dabei jedoch nicht. Aber auch die Gastgeber zeigten sich nicht von ihrer besten Seite - die Partie stand auf mäßigem Niveau.

Der 1. FC St. Nikolai hat in der laufenden Saison erst einmal verloren

Dürftiger Auftritt beider Mannschaften

Die erste Halbzeit endete torlos, und zur Pause war die Partie noch völlig offen. Beide Teams kämpften hart, um die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie hinter den Erwartungen, Möglichkeiten und spielerische Leckerbissen waren kaum bis gar nicht vorhanden. Dass zweimal binnen zehn Minuten der selbe Flutlichtmasten ausfiel, war schon als Highlight zu beziffern. In MInute 70 hatten die Gäste großes Pech - Lukas Klemencic verletzte sich schwer - er zog sich einen Schienbeinbruch zu und musste mit dem Rettungswagen ins UKH gebracht werden.

Stromausfall in Ehrenhausen Thomas Reiner, Ticker-Reporter

Die Spannung - wenn man von Spannung überhaupt sprechen konnte - stieg in der 85. Minute, als Friedrich Partl für FC Ehrenhausen die Führung erzielte und die turbulente Schlussphase einleitete. Doch die Freude währte nicht lange für den Gastgeber, denn Teo Milic von St. Nikolai/S drehte das Spiel mit einem Doppelpack in der 89. und 93. Minute und sicherte seinem Team einen Last-Minute-Sieg. Mit dem Schlusspfiff gewann FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai/S das Spiel mit 2:1 und brachte Ehrenhausen eine weitere Niederlage in der Liga bei.

So steht es um die Teams

FC Holcim PHP Management Ehrenhausen steht mit nur einem Punkt auf dem 14. Platz der Tabelle und hat Probleme, Tore zu erzielen. Mit nur sieben erzielten Treffern ist ihre Offensive die schwächste in der Gebietsliga West. Das Team wartet immer noch auf den ersten Sieg nach fünf Spielen und hat vier aufeinanderfolgende Niederlagen in der Liga hinnehmen müssen.

St. Nikolai/S verbessert sich mit diesem Sieg auf den fünften Tabellenplatz und hat nun drei Punkte auf dem Konto. Sie haben in dieser Saison bereits zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage verbucht und sind seit vier Spielen ungeschlagen.

In der nächsten Woche wird Ehrenhausen gegen SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen (Sonntag, 16 Uhr) antreten, während St. Nikolai/S bereits zwei Tage zuvor zu Hause gegen SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh spielt. Fußballfans können sich auf weitere spannende Spiele in der Gebietsliga West freuen.

Stimme zum Spiel:

Robert Bernhardt, Sportdirektor St. Nikolai:

"Es war ein ausgeglichenes Spiel, welches normalerweise mit einem Unentschieden enden hätte müssen. Glücklicherweise haben wir drei Punkte gemacht, aber leider einen Spieler mit einer schweren Verletzung verloren. Wir wünschen Lukas Klemencic Gute Besserung."

Gebietsliga West: FC Holcim PHP Management Ehrenhausen – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 1:2 (0:0)

93 Teo Milic 1:2

89 Teo Milic 1:1

85 Friedrich Partl 1:0

Aufstellungen:

FC Holcim PHP Management Ehrenhausen : Peter Kidric - David Fartek, Nico Smetaniuk, Aljaz Gersak, Tomaz Kidric - Philipp Resch (K), Aleksander Snofl, Stephan Petritsch, Manuel Posavec - Michael Rakar, Kilian Preglau



Ersatzspieler: Fabio Pschait, Julian Insupp, Markus Kogler, Luca Vasic, Friedrich Partl, Florian Kaiser



Trainer: Bernd Robert Pressnitz

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: Patrick Kogler - Ales Skale, Michael Gaisch, Eugen Zizek, Lukas Marko, Lukas Klemencic - Fabio Rasser, Uros Ruis, Marcel Trettnak (K), Marvin Lindner - Teo Milic



Ersatzspieler: David Koweindl, Fabian Stiegler, Zal Zanic, Alexander Kerschbaumer, Patrick Possat, Stefan Sokulskyj



Trainer: Benjamin Heric

by René Dretnik

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.