"Ronaldo" Schmuck erledigt Ehrenhausen und St. Martin gewinnt auswärts

Details Freitag, 22. September 2023 21:37

Mit 1:4 verlor FC Holcim PHP Management Ehrenhausen am vergangenen Freitag zu Hause deutlich gegen GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S. GSV St. Martin/S. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Ehrenhausen einen klaren Erfolg.

Hattrick von Stefan Schmuck

In Topform präsentierte sich Stefan Schmuck, der einen lupenreinen Hattrick markierte (17./30./38.) und Ehrenhausen einen schweren Schlag versetzte. Beim 0:1 traf er nach einem Korner ins kurze Eck, das 0:2 war fast ident wie der erste Treffer und auch beim dritten Tor bewies er seine Qualitäten als Vollstrecker wie Christiano Ronaldo. Nach dem souveränen Auftreten von St. Martin überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

In MInute 62 gingen die Wogen hoch - Ehrenhausen reklamierte Elfmeter - aber der Unparteiische Manfred Tieber gab den Strafstoß nicht. Einmal durften auch die Heimischen jubeln - Michael Rakar beförderte das Leder zum 1:3 von FC Holcim PHP Management Ehrenhausen in die Maschen (65.). Auch dieses Tor fand seinen Ursprung in einem Eckball. Goran Ivanovic besorgte in der Schlussphase mit einem verwerteten Elfmeter schließlich den vierten Treffer für GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S (84.). Am Ende nahm GSV St. Martin/S. bei FC Ehrenhausen einen Auswärtssieg mit.

Ehrenhausens Achillesferse ist die Abwehr

Ehrenhausen stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga West und hat bereits 20 Gegentreffer kassiert. Derzeit belegt die Heimmannschaft den ersten Abstiegsplatz. Die Offensive von FC Holcim PHP Management Ehrenhausen zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – zehn geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Die schmerzliche Phase von FC Ehrenhausen dauert an. Bereits zum sechsten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

Bei St. Martin präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. Im Klassement machte GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von GSV St. Martin/S. bei.

Nächster Prüfstein für Ehrenhausen ist SC Strasser Bau Stainz 1922 auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). St. Martin misst sich zur selben Zeit mit SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh.

Stimme zum Spiel:

Marco Watz, Obmann St. Martin:

"Endlich haben wir mal einen Sieg bestätigt. Die Richtung stimmt - so muss es weiter gehen."

Gebietsliga West: FC Holcim PHP Management Ehrenhausen – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 1:4 (0:3)

84 Goran Ivanovic 1:4

65 Michael Rakar 1:3

38 Stefan Schmuck 0:3

30 Stefan Schmuck 0:2

17 Stefan Schmuck 0:1

Aufstellungen:

FC Holcim PHP Management Ehrenhausen : Fabio Pschait - David Fartek, Nico Smetaniuk, Tomaz Kidric, Matthias Prutsch - Philipp Resch (K), Timotej Snofl, Aleksander Snofl, Stephan Petritsch - Michael Rakar, Kilian Preglau



Ersatzspieler: Peter Kidric, Martin Niggas, Markus Kogler, Friedrich Partl, Aljaz Gersak, Manuel Posavec



Trainer: Bernd Robert Pressnitz

St. Martin/S.: Robert Silly - Goran Ivanovic, Tilen Zoric, Ziga Kus, Elias Waltl, Gerald Fagitsch - Stefan Schmuck (K), Jernej Lampret, Sebastjan Tuhtar, David Madl, Dominik Steinbauer -



Ersatzspieler: Gernot Strauß, Christian Kobale, Max Schauer, Thomas Jasbetz, Florian Strauß, Markus Saurer



Trainer: Prof. Damijan Perus

by René Dretnik

Foto: Marco Watz

