Sensation der Runde: Preding düpiert Pölfing-Brunn

Details Samstag, 30. September 2023 19:48

Dem vermeintlichen Underdog, FC Preding, wusste GASV Pölfing-Brunn nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 1:4. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Preding beugen mussten.

Djordje Micic machte einen Doppelpack

Für das erste Tor sorgte Niko Jez. In der 18. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Für das 2:0 von FC Erhart Preding zeichnete Djordje Micic verantwortlich (27.). Eigentor in der 32. Minute: Pechvogel Urban Cander beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Pölfing-Brunn den 1:2-Anschluss. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Philipp Bretterklieber mit dem 3:1 für FC Preding zur Stelle (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 sicherte Micic Preding nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Erhart Preding am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn.

Der Patzer von GASV Pölfing-Brunn zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Pölfing-Brunn bisher fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

FC Preding machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz. Die Stärke von Preding liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern. FC Erhart Preding bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist FC Preding wieder in der Erfolgsspur.

Am kommenden Samstag trifft GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn auf FC Holcim PHP Management Ehrenhausen, Preding spielt tags zuvor gegen UFC Haring-Group Wettmannstätten.

Stimme zum Spiel:

Haro Vogl, Stv.sportlicher Leiter:

"Wir sind sehr kompakt gestanden und haben die zwei Einladungen von Pölfing Brunn dankend angenommen. Nicht einmal das Eigentor zum 1:2 hat uns aus dem Spiel gebracht. Wir waren bis zum Ende überlegen und klar besser."

Gebietsliga West: GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – FC Erhart Preding, 1:4 (1:3)

76 Djordje Micic 1:4

41 Philipp Bretterklieber 1:3

32 Eigentor durch Urban Cander 1:2

27 Djordje Micic 0:2

18 Niko Jez 0:1

by ReD

Symbolfoto: Florian Kober

