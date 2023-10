SC Eibiswald macht Boden gut - 2:0 gegen Heimschuh

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 17:19

Bei SC MSG Eibiswald holte sich SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh eine 0:2-Schlappe ab. SC Eibiswald hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Am Ende stand ein Sieg im letzten Heimspiel der Saison vor über 200 Zuschauern.

Schauzer macht die Führung in der Schlussphase der 1.Halbzeit

Die erste Viertelstunde war von Abtasten geprägt. Heimschuh hatte in der Folge ein paar Gelegenheiten , Eibiswald versuchte das Spiel über die Flügel aufzuziehen.

Eibiswald spielt verstärkt über die Flügelz, kommen dennoch nicht zum Abschluss Luki, Ticker-Reporter

In der 29.Minute rettete Keeper Angelo Simonitsch nach einer guten Aktion des Eibiswald-Spielers Marcel Vindis. Wenige Minuten später rettete der Keeper erneut nach einer gefährlichen Flanke. Das Heimteam ging durch Michael Schauzer nach einer Flanke in der 37. Minute in Führung.

Es gab noch jeweils eine Chance für beide Teams, die nichts Zählbares einbrachten. Die Pausenführung von SC MSG Eibiswald fiel knapp aus.

Vorentscheidung kurz nach der Pause

Raphael Franz Kiefer beförderte das Leder mit einem platzierten Schuss ins Kreuzeck zum 2:0 von SC Eibiswald über die Linie (47.). In der Folge verflachte das Spiel wieder, die Abwehrreihen standen stabil.

kein Durchkommen für die Heimschuher, die Eibiswalder Abwehr steht gut Luki, Ticker-Reporter

Heimschuh bäumte sich phasenweise noch einmal auf, aber es blieb ohne weitere Tore in dieser Begegnung.

In den 90 Minuten war SC MSG Eibiswald im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Heimschuh und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Zu-null-Sieg lässt SC Eibiswald passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Wer SC MSG Eibiswald besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte SC Eibiswald. Nur einmal gab sich SC MSG Eibiswald bisher geschlagen. SC Eibiswald ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Heimschuh den elften Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Freitag tritt SC MSG Eibiswald bei SV TIBA Austria Dobl an, während SV Heimschuh zwei Tage später FC Erhart Preding empfängt.

Aufstellungen: SC "MSG" Eibiswald: Christoph Leitinger, Levin Oparenovic, Patrick Kolar Robnik (K), Lukas Klug, Kenan Mehmeti, Raphael Franz Kiefer, Jakob Ferlin, Michael Schauer, Marcel Vindis, Tai Kolar Marhold, Maximilian Sommersguter



Ersatzspieler: Lukas Herzlieb, Moritz Gosch, Rame Mehmetaj, Jonathan Maximilian Heusserer, Maximilian Pressnitz, Lucas Gosch



Trainer: Thorsten Müller

SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh: Angelo Simonitsch - Manuel Pöschl, Markus Reiterer (K), Miha Burian - Mario Puchmann, Jan Watz, Dominik Braunstein, Mathias Treissmann, Thomas Tauss, Tobias Tertinjek - Patrick Kinhamer



Ersatzspieler: Daniel Held, Patrick Pfeifer, Marcel Gamperl, Niklas Treissmann, Lukas Bicu, Wolfgang Tachella



Trainer: Christopher Marat

Bericht Florian Kober

Gebietsliga West: SC MSG Eibiswald – SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, 2:0 (1:0)

47 Raphael Franz Kiefer 2:0

37 Michael Schauer 1:0

