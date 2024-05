Kurios: Bis zur 89. Minute steht es 0:0 - am Ende gewinnt Dobl mit 2:0 gegen St. Martin/S.

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 22:17

In einem intensiven Match der Gebietsliga West konnte SV Dobl auswärts gegen GSV St. Martin/S. mit einem 2:0 triumphieren. Die Gastgeber aus St. Martin zeigten zwar eine kämpferische Leistung, doch die späten Tore von Florian Manfred Schatz und Pascal Leimisch entschieden das Spiel zugunsten der Gäste.

Erste Halbzeit: Beide Teams kämpfen um die Oberhand

Das Spiel begann energisch, mit einer frühen Chance für St. Martin durch Darijo Dragosavac, dessen Schuss jedoch vom Dobl-Torwart Christoph Dam pariert wurde. Trotz des nasskalten Wetters boten beide Mannschaften spannende erste Minuten. St. Martin, das um wichtige Punkte gegen den Abstieg kämpfte, zeigte sich von Beginn an entschlossen und hatte in der 24. Minute eine weitere gute Möglichkeit, als Moshammer alleine auf das Tor zulief, jedoch ebenfalls am starken Dam scheiterte.

Die Gäste aus Dobl, die als Tabellenführer und Favorit in die Partie gingen, waren sofort hellwach. Ihre erste gefährliche Aktion kam von Grigic in der 4. Minute, doch sein Distanzschuss verfehlte das Ziel. Trotz weiterer Angriffsversuche durch Ebner und Hecher gelang es Dobl nicht, die Abwehr von St. Martin zu überwinden, die eine sehr disziplinierte Leistung zeigte. Die erste Halbzeit endete daher ohne Tore, mit einem leichten Übergewicht für die Heimmannschaft.

Spannung bis zum Schluss: Dobl entscheidet das Spiel spät

Die zweite Hälfte sah zunächst ähnliche Muster. Dobl erhöhte den Druck, aber die Defensive von St. Martin stand weiterhin sicher. In der 65. Minute deutete sich an, dass Dobl die Oberhand gewinnen könnte, da sie das Spielgeschehen dominierten und St. Martin müde wirkte. Trotz einer Riesenchance durch Leimisch, der in der 85. Minute am glänzend reagierenden Torwart Schwarz scheiterte, blieb es zunächst beim Unentschieden.

Die Gäste aus Dobl nun klar am Drücker - Alles deutet darauf hin das hier bald der Führungstreffer für die Gäste fällt den von St. Martin kommt nicht mehr so viel wie aus der ersten Halbzeit Stefan Schöner, Ticker-Reporter

Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Dobl in der Nachspielzeit zu. In der 89. Minute trat Leimisch zu einem Freistoß an, der von der St. Martiner Mauer abgeprallt wurde. Der Ball landete bei Florian Manfred Schatz, der den Ball zur 1:0 Führung über die Linie drückte. Doch der Tabellenführer hatte noch nicht genug: In der 96. Minute nutzte Dobl einen Konter, den Stefan Rabensteiner einleitete und an Pascal Leimisch weiterleitete, der zum entscheidenden 2:0 traf.

Der Schlusspfiff bestätigte den 2:0 Sieg für SV Dobl, die mit diesem Auswärtssieg ihrer Meisterschaft einen großen Schritt näher kamen. Für St. Martin war die Niederlage besonders bitter, da sie bis kurz vor Schluss auf einen Punktgewinn hoffen konnten. Die Schlussphasen des Spiels zeigten erneut, wie grausam Fußball sein kann, wenn nach einem großen Kampf die Belohnung ausbleibt.

Während SV Dobl den Erfolg feierte, muss GSV St. Martin/S. weiter um den Klassenerhalt in der Gebietsliga West bangen.

Gebietsliga West: St. Martin : Dobl - 0:2 (0:0)

97 Pascal Leimisch 0:2

89 Florian Manfred Schatz 0:1

by René Dretnik

Symbolfoto: Florian Kober

