Nikolaier bleiben die Nummer 1 im Revier: Trotz zwei verschossener Elfmeter gewinnt St. Nikolai gegen St. Andrä

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:59

Im packenden Sausaler Revierderby der Gebietsliga West bewies der FC St. Nikolai i.S. einmal mehr seine Stärke und fuhr einen klaren 3:0-Sieg gegen FV St. Andrä/Höch ein. Vor heimischer Kulisse zeigten die Gastgeber von Beginn an eine starke Leistung, die mit drei Toren gekrönt wurde und keine Zweifel am Sieger ließ.

Anfangsphase voller Energie

Das Spiel begann mit hoher Intensität, als FC St. Nikolai i.S. sofort das Heft in die Hand nahm. Bereits in der 27. Minute brachte Marcel Trettnak sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels, in dem die Heimmannschaft die Kontrolle behielt. Kurz nach dem Führungstreffer versuchte St. Andrä/Höch Druck aufzubauen, doch die Angriffe der Gäste blieben ohne zählbares Ergebnis. Stattdessen dominierten die Hausherren weiterhin das Spielgeschehen und schufen zahlreiche Chancen.

Tor, Toor, Tooor für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. zum 1:0 eiskalt ins Rechte, der Goalie ist neben aber hat ihn nicht FSP6, Ticker-Reporter

Verstärkung nach der Halbzeit

Nach der Pause erhöhte FC St. Nikolai i.S. den Druck weiter. In der 51. Minute war es Teo Milic, der nach einer Traumflanke von Zizek per Kopf das 2:0 erzielte. Dieser Treffer gab den Gastgebern zusätzliche Sicherheit und sie spielten nun noch selbstbewusster. Trotz einiger Wechsel und taktischer Anpassungen von FV St. Andrä/Höch, konnten die Gäste kaum gefährliche Situationen herbeiführen. Die Verteidigung von St. Nikolai i.S. stand sicher und ließ kaum etwas zu.

Ehrenankick und Matchballspende: Gasthaus Stationswirt Haiden in Maxlon

Drei verschossene Elfmeter und eine Ampelkarte

Die Entscheidung fiel schließlich in der 86. Minute, als David Poljanec mit einem geschickten Schuss das 3:0 markierte und somit den Endstand festlegte. Die Fans der Heimmannschaft feierten dieses Tor ausgelassen, denn es besiegelte den überzeugenden Sieg in diesem Derby.

Die Schlussminuten des Spiels verstrichen ohne größere Vorkommnisse, und nach sechs Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der Jubel der Heimfans war groß, denn ihr Team hatte nicht nur drei wichtige Punkte eingefahren, sondern auch das Derby klar für sich entschieden. Die Spieler von FC St. Nikolai i.S. dankten es ihren Anhängern mit einer Ehrenrunde, während die Gäste enttäuscht das Spielfeld verließen.

Sokulskyj Ecke wieder an die Latte und Winner Winner Chicken Dinner, die Nikolaier rollen eiskalt über den nächsten Gegner hinweg! Sie sind anscheinend unaufhaltbar, unschlagbar und in der Rückrunde DIE BESTEN!!! Sie sind das Bayer Leverkusen der Frühjahrssaison, die geborenen Vollstrecker vor dem Tor (auch bei 2 verschossenen 11m), geboren um gegnerische Träume zu zerstören und wie ein Sturm hinwegzufegen!!! FSP6, Ticker-Reporter

Insgesamt zeigte FC St. Nikolai i.S. eine beeindruckende Leistung und untermauerte ihre Ambitionen in der laufenden Saison. Mit diesem Sieg setzen sie ein klares Signal an ihre Wettbewerber und festigen ihre Position im vorderen Tabellendrittel. FV St. Andrä/Höch muss hingegen nach diesem Rückschlag wieder zurück in die Spur finden, um die nächsten Spiele erfolgreicher gestalten zu können.

Stimme zum Spiel:

Robert Bernhardt, Sportdirektor St. Nikolai:

"Das war ein souveräner Sieg vor 300 Zusehern. Ein sehr rassiges Derby mit vier Elfmetern und einer gelb-roten Karte. Drei Strafstöße wurden vergeben - die Besucher kamen voll auf ihre Kosten. Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und haben verdient gewonnen. Die Serie geht weiter.Ich bin sehr stolz auf die Burschen."

Gebietsliga West: St. Nikolai i.S. : St. Andrä/Höch - 3:0 (1:0)

86 David Poljanec 3:0

51 Teo Milic 2:0

27 Marcel Trettnak 1:0

by René Dretnik

Fotos: Gabriele Trettnak

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.