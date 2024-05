Souveräner Auswärtssieg: SV Heimschuh dominiert gegen SC Stainz

Details Montag, 13. Mai 2024 20:24

In einer spannenden Begegnung der 22. Runde in der Gebietsliga West setzte sich der SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh deutlich mit 4:1 gegen den SC Strasser Bau Stainz durch. Die Gäste zeigten von Beginn an eine überlegene Leistung und sicherten sich wichtige den nächsten Dreier.

Frühe Führung setzt Stainz unter Druck

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei Heimschuh bereits in der 20. Minute durch Alexander Hesse in Führung ging. Der Stürmer verwandelte gekonnt und ließ den gegnerischen Torhüter keine Chance. Nur vier Minuten später baute Maximilian Körbler die Führung aus, indem er einen scharfen Schuss ins Netz setzte. Stainz, sichtlich geschockt von dem schnellen Rückstand, versuchte in der Folge, den Anschlusstreffer zu erzielen, verpasste jedoch eine Riesenchance zum Ausgleich in der 26. Minute.

Alexander Hesse (hier noch im Dress seines Ex-Klubs) trifft zum 0:1 für Heimschuh

In der zweiten Halbzeit intensivierte Stainz seine Bemühungen, doch Heimschuh blieb die dominierende Mannschaft. Patrick Kinhamer erzielte in der 53. Minute das 0:3, nachdem er sich elegant durch die Abwehr spielte und den Ball unhaltbar im Eck versenkte. SC Stainz konnte in der 60. Minute durch Patrick Gutbrunner den Ehrentreffer erzielen, der nach einem Stangenschuss im direkten Nachschuss erfolgreich war.

Heimschuh lässt nicht locker

Trotz des Gegentreffers behielt Heimschuh die Kontrolle über das Spiel und stellte in der 72. Minute durch Tobias Tertinjek den alten Abstand wieder her, der nach einer präzisen Flanke zum 1:4 einköpfte. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Höhepunkte, obwohl SC Stainz noch versuchte, das Ergebnis zu verbessern. Doch die Defensive von Heimschuh stand sicher und ließ keine weiteren Tore zu.

Die Schlussphase des Spiels wurde von mehreren Wechseln auf beiden Seiten geprägt, jedoch ohne signifikante Auswirkungen auf das Spielgeschehen. Mit dem Abpfiff durch den Schiedsrichter bestätigte sich der überlegene Auftritt des SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, der mit einem klaren 4:1-Sieg nach Hause fuhr.

Insgesamt zeigte Heimschuh eine beeindruckende Teamleistung, während SC Stainz trotz des Heimvorteils nicht in der Lage war, das Ruder herumzureißen. Dieser Sieg könnte für Heimschuh ein entscheidender Schritt in Richtung einer erfolgreichen Saison in der Gebietsliga West sein.

Stimme zum Spiel:

Christopher Marat, Trainer Heimschuh:

"Wir haben über die 90 Minuten das Spiel gut im Griff gehabt, deshalb war der Sieg auch in der Höhe verdient."

Gebietsliga West: SC Stainz : Heimschuh - 1:4 (0:2)

72 Tobias Tertinjek 1:4

60 Patrick Gutbrunner 1:3

53 Patrick Kinhamer 0:3

24 Maximilian Körbler 0:2

20 Alexander Hesse 0:1

