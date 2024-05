Zweistelliger Sieg! SV Dobl demontiert SC Stainz mit einem grandiosen 12:0

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:21

In einer beeindruckenden Vorstellung im Rahmen der 23. Runde der Gebietsliga West ließ SV Dobl den Gästen von SC Stainz keine Chance und feierte einen triumphalen 12:0-Sieg. Die Heimmannschaft demonstrierte von Anfang an ihre Überlegenheit und zeigte eine Torschusseffizienz, die das Publikum begeisterte.

Einseitige erste Halbzeit

Das Spiel begann furios für SV Dobl, die bereits in der 9. Minute durch Matthias Hecher in Führung gingen. Nach einem Freistoß von Pascal Leimisch gelang Hecher der erste Treffer. Die Dominanz von Dobl setzte sich fort, als Pascal Leimisch in der 17. Minute nach einem langen Ball von Ivan Dzidzic das 2:0 erzielte, obwohl er dabei im Abseits stand. Das Team ließ nicht locker und erzielte in rascher Folge drei weitere Tore durch Blaz Roskar (21. Minute) und Matthias Hecher (23. Minute), der einen Ballverlust von Stainz eiskalt ausnutzte. Pascal Leimisch vervollständigte seinen Hattrick kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute und besiegelte damit einen 6:0 Halbzeitstand.

Zweite Halbzeit: Dobl setzt ein Statement

Nach der Pause ließ Dobl nicht nach und erweiterte den Vorsprung weiter. David Karl Lang traf in der 68. Minute zum 7:0, gefolgt von einem weiteren Tor von Pascal Leimisch, der in der 81. Minute sein viertes Tor des Spiels markierte. Michael Manfred Ebner und wiederum Pascal Leimisch erhöhten auf 9:0 und 10:0 in der 84. und 86. Minute. In den letzten Minuten des Spiels trafen Julian Weilharter und erneut Pascal Leimisch, der damit sein sechstes Tor des Abends erzielte und das Spiel zum 12:0 abschloss.

Die Gäste aus Stainz hingegen fanden zu keinem Zeitpunkt in das Spiel und konnten sich glücklich schätzen, nicht noch höher verloren zu haben. Sie zeigten große Schwächen in der Defensive und konnten offensiv kaum Akzente setzen. Selbst die gefährliche Freistoßposition in der 83. Minute führte zu keinem Erfolg.

Der fulminante Sieg von Dobl unterstreicht ihre Ambitionen auf den Aufstieg und die Meisterschaft in dieser Saison, während Stainz sich weiterhin in einer prekären Lage im Abstiegskampf befindet. SV Dobl zeigte eine beeindruckende Teamleistung mit einer herausragenden Einzelleistung von Pascal Leimisch, der sich mit sechs Toren zum Spieler des Spiels krönte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner erstellt.

