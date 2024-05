Spektakuläres Torfestival: GASV Pölfing-Brunn triumphiert mit 5:3 gegen SV Heimschuh

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:49

In einer aufregenden Begegnung der 23. Runde in der Gebietsliga West lieferten sich SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh und GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn ein wahres Schützenfest. Das Spiel endete mit einem beeindruckenden 5:3-Sieg für die Gäste, GASV Pölfing-Brunn. Trotz einer starken Anfangsphase von SV Heimschuh, in der sie schnell in Führung gingen, drehten die Gäste das Spiel mit einer beeindruckenden Effizienz im Angriff.

Aufregende Anfangsphase mit Vorteil für Heimschuh

Das Spiel begann schwungvoll, und bereits in der 13. Minute brachte Oswald die Heimmannschaft mit einem schönen Tor zum 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später baute Burian den Vorsprung zum 2:0 aus, was die Hoffnungen der Heimschuh-Fans weiter nährte. Die Gäste ließen sich jedoch nicht beirren und kamen mit einer Serie von Chancen zurück ins Spiel. Nach einem Lattentreffer in der 8. Minute und weiteren verpassten Möglichkeiten war es in der 33. Minute Schreiner, der für GASV Pölfing-Brunn den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Kurz darauf glich Panikvar mit einem fantastischen Freistoß zum 2:2 aus. In der letzten Minute der ersten Halbzeit drehte Osovnikar für Pölfing-Brunn das Spiel komplett, indem er das 3:2 erzielte und die Gäste mit einer Führung in die Pause schickte.

Unaufhaltsame Gäste trotz Kampfgeist von Heimschuh

Die zweite Halbzeit startete, wie die erste endete, mit einem Tor für GASV Pölfing-Brunn. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Zorec ein Traumtor zum 4:2. Heimschuh, angetrieben durch das heimische Publikum, antwortete schnell mit einem Tor durch Kinhammer in der 52. Minute, was den Spielstand auf 3:4 verkürzte. Doch die Hoffnung auf ein Comeback wurde jäh gestoppt, als Panikvar in der 56. Minute erneut für die Gäste traf und den alten Abstand wiederherstellte. Trotz weiterer guter Chancen von Heimschuh, darunter eine knappe Situation durch Treissmann in der Schlussminute, konnte der Anschlusstreffer nicht mehr erzielt werden. Das Spiel endete mit einem 5:3-Sieg für GASV Pölfing-Brunn.

Die Begegnung zeigte deutlich, dass beide Teams kämpferisch und entschlossen waren, jedoch die Gäste effektiver in den entscheidenden Momenten agierten. Trotz eines mutigen Auftritts und zeitweiliger Überlegenheit reichte es für SV Heimschuh nicht aus, um Punkte aus diesem Spiel zu entnehmen. GASV Pölfing-Brunn hingegen nahm dank einer beeindruckenden Offensivleistung alle drei Punkte mit nach Hause.

Gebietsliga West: Heimschuh : Pölfing-Brunn - 3:5 (2:3)

54 Marko Panikvar 3:5

50 Patrick Kinhamer 3:4

46 David Zorec 2:4

40 Tilen Osovnikar 2:3

38 Marko Panikvar 2:2

30 Simon Schreiner 2:1

19 Miha Burian 2:0

9 Raphael Andreas Oswald 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter reini erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.