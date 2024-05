Serie hält an: St. Nikolai i.S. holt gegen Lankowitz ein 0:2 und gewinnt am Ende

Details Montag, 20. Mai 2024 18:36

In einer mitreißenden Partie der 23. Runde in der Gebietsliga West sicherte sich der FC St. Nikolai i.S. einen hart erkämpften 3:2-Sieg gegen den FC Lankowitz. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit gelang es der Heimmannschaft, das Spiel zu drehen und drei Punkte zu holen.

Ales Skale: Mit 42 Jahren noch immer einer der wichtigsten Spieler bei St. Nikolai - er traf zum Ausgleich

Frühe Führung und rote Karte prägen das Spielgeschehen

Das Match begann mit hohem Tempo, und bereits in der 12. Minute gelang es dem Kapitän des FC Lankowitz, Philipp Strafner, seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Der Treffer gab den Gästen weiteren Auftrieb, und in der 38. Minute konnte Marco Krauss das 2:0 für Lankowitz erzielen, was die Stimmung auf der Gästeseite deutlich hob. Die Heimmannschaft schien von der Dynamik der Gäste überrascht und kämpfte, um ins Spiel zu finden. Doch kurz vor der Halbzeitpause erzielte Teo Milic in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2, was neue Hoffnung in die Reihen von St. Nikolai brachte.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Schock für Lankowitz, als Tobias Prettenthaler in der 46. Minute die rote Karte erhielt. Dies schwächte die Gäste merklich und bot St. Nikolai die Möglichkeit, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu wenden.

St. Nikolai dreht das Spiel in einer aufregenden zweiten Halbzeit

Die Überzahl machte sich bald bezahlt, und die Mannschaft von St. Nikolai drückte auf den Ausgleich. Ihre Bemühungen wurden in der 66. Minute belohnt, als Ales Skale das 2:2 erzielte. Der Treffer war das Ergebnis einer hervorragenden Teamleistung und eines Fehlers des Lankowitzer Keepers, der den Ball nicht festhalten konnte. St. Nikolai blieb weiterhin am Drücker und suchte die Entscheidung. In der 76. Minute war es dann David Poljanec, der mit einem gekonnten Schuss das 3:2 markierte und die Wende komplettierte. Dieses Tor löste enorme Jubelstürme bei den Fans und Spielern von St. Nikolai aus.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Spannung geprägt, da Lankowitz trotz Unterzahl alles versuchte, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Doch St. Nikolai hielt dagegen und verteidigte das Ergebnis erfolgreich bis zum Schlusspfiff. Das Spiel endete mit einem verdienten 3:2-Sieg für den FC St. Nikolai i.S., der damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sicherte.

In einem Match, das von einer frühen Führung, einer roten Karte und einer eindrucksvollen Aufholjagd geprägt war, zeigte der FC St. Nikolai i.S. Charakter und Teamgeist. Der Sieg unterstreicht ihre Ambitionen in der laufenden Saison und wird als ein Highlight in ihren Annalen stehen.

Statement:

Robert Bernhardt, Sportdirektor St. Nikolai:

"Sehr aggressive Lankowitzer und ein sehr guter Tormann von Lankowitz haben uns das Leben schwer gemacht. Wir haben zwei dumme Tore aus Standards bekommen, sind durch Stellungsfehler dann in einen Rückstand hinterher gelaufen. Der Anschlusstreffer vor der Pause war sehr wichtig und die rote Karte für Tobias Prettenthaler in der zweiten Halbzeit hat es uns dann etwas leichter gemacht. Im großen und ganzen, ein schwer erkämpfter Sieg. Die Serie geht weiter das ist wichtig."

Gebietsliga West: St. Nikolai i.S. : Lankowitz - 3:2 (1:2)

76 David Poljanec 3:2

66 Ales Skale 2:2

43 Teo Milic 1:2

38 Marco Krauss 0:2

12 Philipp Strafner 0:1

by ReD

Foto: Gabriele Trettnak

