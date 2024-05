Kein Sieger im Torfestival zwischen SC Stainz und USV Grenzland

Details Freitag, 24. Mai 2024 20:50

In einer rassigen und torreichen Partie der 24. Runde in der Gebietsliga West teilten sich der SC Strasser Bau Stainz 1922 und der USV Veronik Installationen Grenzland die Punkte mit einem dramatischen 3:3-Unentschieden. Allen voran im zweiten Durchgang gab es einiges zu sehen - fünf Treffer, darunter ein Eigentor, besiegelten die Punkteteilung.

Stainz dominiert die erste Halbzeit und führt zur Pause knapp

In der ersten halben Stunde gab es erste Halbchancen für den Gast zu verzeichnen, doch die Heimischen sollten vor dem Seitenwechsel zuschlagen: In der 37. Minute brachte Elijah Michael Primig sein Team in Führung. Nach einer gut ausgeführten Ecke von Christopher Kowatschitsch verwandelte Primig den Ball im Fünfer souverän zum 1:0. Gleichzeitig der Pausenstand.

Traumstart für Stainz in Akt zwei, dann Trendwende und später Ausgleich

Die Führung wurde direkt nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute durch Philipp Schmölzer ausgebaut, der nach einem brillanten Pass von Patrick Gutbrunner gekonnt über den Torhüter lupfte, um das 2:0 zu erzielen.

Tilen Stefanovic wurde zum Hoffnungsträger für die Gäste, indem er in der 67. Minute den Anschlusstreffer erzielte und nur zwei Minuten später den Ausgleich schaffte. Seine beiden Tore, das erste nach einer Vorlage von Tomaz Modic und das zweite aus der Distanz, brachten Grenzland zurück ins Spiel. Jusuf Dzemailji vollendete die beeindruckende Aufholjagd in der 77. Minute mit einem Schuss, der unten links einschlug und Grenzland erstmalig in Führung brachte.

Als alles auf einen Sieg für Grenzland hindeutete, kam die 90. Minute, in der Stainz eine letzte Offensive startete. Alexander Putzer, der kurz zuvor eingewechselt wurde, brachte den Ball gefährlich in den Strafraum, wo Stas Nabernik unglücklich ins eigene Netz traf und somit den Ausgleich zum 3:3 markierte. Dieses späte Eigentor sicherte Stainz einen Punkt nach rassigem Kampf und ließ die Heimfans erleichtert aufatmen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner erstellt.

