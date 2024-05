Pölfing-Brunn gewinnt - Dobl holt sich aber trotzdem den Meistertitel!

Details Montag, 27. Mai 2024 19:53

Im Rahmen der 24. Runde der Gebietsliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen GASV Pölfing-Brunn und SV TIBA Austria Dobl. Trotz zahlreicher fehlender Stammspieler gelang es der Heimmannschaft, den Tabellenführer Dobl mit einem spannenden 2:1 zu bezwingen und dessen Meisterfeier zu verschieben. Besonders Mario Damse spielte mit zwei Toren eine Schlüsselrolle in diesem packenden Duell.

7 Pölfinger in der Startelf - das hat es in Pölfing seit mehr zehn Jahren nicht mehr gegeben

Die Partie begann mit einer kämpferisch geprägten Anfangsphase, in der beide Mannschaften versuchten, ihre Dominanz zu etablieren. GASV Pölfing-Brunn, obwohl durch Verletzungen geschwächt, zeigte sich von Beginn an entschlossen. Bereits in der achten Minute ergab sich die erste Halbchance für die Heimmannschaft durch einen langen Ball von Mario Damse auf Martin Poschauko, doch der Angriff verpuffte. SV Dobl antwortete schnell, und der Kampf um die Kontrolle des Mittelfelds intensivierte sich.

Trotz mehrerer Angriffsversuche beider Teams blieben Tore in der ersten Halbzeit aus. SV Dobl, die die Liga anführten und mit einem Punkt den Titel fixieren konnten, wirkten etwas gehemmt und konnten ihre gewohnte Spielstärke nicht vollständig entfalten. Pölfing-Brunn verteidigte geschickt und ließ kaum Chancen zu, während die Gäste vor allem mit langen Bällen versuchten, zum Erfolg zu kommen. Die erste Halbzeit endete, wie sie begonnen hatte, ohne Tore, aber nicht ohne Spannung.

Ein dramatisches Finale mit entscheidenden Toren

Die zweite Hälfte startete vielversprechend für GASV Pölfing-Brunn, als Mario Damse in der 51. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß das 1:0 erzielte. Der Schuss wurde abgefälscht, was den Tormann in die Irre führte und den Ball ins lange Eck lenkte. Die Führung gab den Hausherren sichtlich Auftrieb und brachte etwas Ruhe in ihr Spiel.

Der SV Dobl dürfte jetzt die Zwischenstände aus den anderen Partien via Ligaportal-Liveticker erfahren haben und begann plötzlich das Spiel zu gestalten und intensivierte seine Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. In der 69. Minute war es dann soweit: Ivan Dzidzic traf nach einem Eckball zum 1:1. Dieses Tor gab den Gästen neuen Schwung, und sie drängten auf den Führungstreffer. Mehrere Angriffe folgten, doch entweder verfehlten sie das Ziel oder wurden von der aufmerksamen Pölfinger Defensive abgeblockt.

Als das Spiel bereits auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, sorgte Mario Damse erneut für Aufregung. In der 90. Minute traf er per Kopf nach einer Flanke von Luckerbauer zum entscheidenden 2:1. Dieses Tor, buchstäblich in der letzten Minute der regulären Spielzeit, versetzte den Fans von GASV Pölfing-Brunn in Ekstase und bedeutete gleichzeitig eine bittere Niederlage für SV Dobl, die aber aufgrund der Ergebnisse aus den anderen Begegnung trotzdem als Meister der Liga feststanden. Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Heimmannschaft, die damit eine beeindruckende Leistung gegen den Tabellenführer zeigte. So konnten am Ende beide Teams gemeinsam feiern!

Das Spiel zwischen GASV Pölfing-Brunn und SV TIBA Austria Dobl bot den Zuschauern ein Fußballfest voller Spannung und Emotionen und bewies einmal mehr, dass im Fußball alles möglich ist.

Stimme zum Spiel:

Martin Teißl, Obmann Pölfing Brunn:

"Wir waren Top motiviert. Aufgrund dreier Ausfälle mussten unsere Jungen ran, dadurch hatten wir sieben Pölfinger in der Startelf - das macht mich sehr stolz. Dobl hat sehr vorsichtig agiert, sie wussten, dass sie nur mehr einen Punkt benötigten. Nach unserer Führung haben die Dobler scheinbar die Ergebnisse der anderen Mannschaften erfahren, dann sind sie viel lockerer aufgetreten und in Fahrt gekommen. Am Ende war es ein offener Schlagabtausch, den wir nicht unverdient gewonnen haben. Gratulation an den SV Dobl zum direkten Wiederaufstieg in die Unterliga West."

Gebietsliga West: Pölfing-Brunn : Dobl - 2:1 (0:0)

92 Mario Damse 2:1

69 Ivan Dzidzic 1:1

51 Mario Damse 1:0

