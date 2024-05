Ehrenhausen-Coach Pressnitz nach dem Sieg: "Die Oldies haben zugeschlagen - wir leben noch!"

Details Montag, 27. Mai 2024 20:48

In einer spannenden Begegnung der 24. Runde in der Gebietsliga West trafen SC MSG Eibiswald und FC Holcim PHP Management Ehrenhausen aufeinander. Das Spiel im Josef Fließer Stadion endete in einem knappen 3:2 Sieg für die Gäste aus Ehrenhausen, die damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln konnten. Die Zuschauer sahen ein Spiel voller Wendungen, mit einem offenen Schlagabtausch und entscheidender Tore.

Der FC Ehrenhausen holt sich wichtige drei Auswärtspunkte und gibt die rote Laterne ab

Oldies are goldies: Die drei Ehrenhausener Torschützen sind gemeinsam 111 Jahre alt

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und FC Ehrenhausen zeigte sofort seine Entschlossenheit, die dringend benötigten Punkte zu erlangen. Nach einem Elfmeter in der 20. Minute, verwandelt von Markus Kogler, gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Dies gab Ehrenhausen zusätzlichen Schwung, und sie dominierten weiterhin das Spielgeschehen. Klaus Fischer erhöhte in der 37. Minute auf 0:2, nachdem die Eibiswalder Verteidigung eine klare Chance zuließ. Kurz vor der Halbzeitpause war die Stimmung im Stadion spürbar angespannt, da die Heimmannschaft sichtlich bemüht war, ins Spiel zurückzufinden, jedoch ohne Erfolg blieb.

Eibiswalds Aufholjagd kommt zu spät

Nach der Pause erhöhte Ehrenhausen weiter den Druck und erzielte durch Goran Alenc in der 50. Minute das 0:3. Doch SC MSG Eibiswald gab nicht auf und startete eine beeindruckende Aufholjagd. Moritz Gosch erzielte in der 53. Minute den Anschlusstreffer zum 1:3, was neue Hoffnung in das Team brachte. Die Heimmannschaft intensivierte ihre Angriffe und kämpfte um jeden Ball. In der 67. Minute brachte Patrik Narath mit einem weiteren Tor Eibiswald näher heran zum 2:3. Die Spannung im Stadion erreichte ihren Höhepunkt, als Eibiswald in den letzten Minuten alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen.

Trotz intensiver Bemühungen und einigen kontroversen Entscheidungen, darunter ein Offensivfoul und eine umstrittene Abseitsentscheidung, gelang es Eibiswald nicht, den entscheidenden Treffer zu setzen. Die Gastmannschaft verteidigte geschickt und konnte letztendlich den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und FC Ehrenhausen konnte einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg feiern. Eine bittere Niederlage für die Eibiswalder - denn jetzt wird auch der Kampf um den heissbegehrten Relegationsplatz auch noch spannend.

Stimmen zum Spiel:

Bernd Pressnitz, Trainer Ehrenhausen:

"Unsere Oldies haben zugeschlagen. Nach einem sehr disziplinierten Spiel haben wir uns den Sieg mehr als verdient. Noch wichtiger! Wir leben noch!

Gebietsliga West: SC Eibiswald : Ehrenhausen - 2:3 (0:2)

67 Patrik Narath 2:3

53 Moritz Gosch 1:3

50 Goran Alenc 0:3

37 Klaus Fischer 0:2

21 Markus Kogler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.