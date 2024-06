Meister SV Dobl triumphiert mit 5:1 gegen UFC Wettmannstätten

Details Samstag, 01. Juni 2024 08:29

Der SV TIBA Austria Dobl setzte sich in einem mitreißenden Spiel gegen den UFC Haring-Group Wettmannstätten klar mit 5:1 durch. Von Anfang an dominierte Dobl die Partie - Wettmannstätten hingegen hatte Schwierigkeiten, ihre Chancen in Zählbares umzumünzen. Am Ende stand der deutliche Sieg für den Meister aus Dobl.

Ein gewohntes Bild - die Dobler-Jubeltraube





Dobl spielt sich in die Partie und führt zur Pause verdient mit 2:0

Im Flutlicht der Anton Fließer Sportanlage in Dobl zeichnete sich früh ab, dass die Heimmannschaft die spielbestimmende sein würde. Obwohl Wettmannstätten zunächst gut stand, konnte Blaz Roskar in der 30. Minute die Dobler mit 1:0 in Führung bringen.

Nur acht Minuten später erhöhte Florian Manfred Schatz auf 2:0. Eine präzise Flanke von der rechten Seite fand den völlig freistehenden Schatz, der keine Mühe hatte, den Ball per Kopf ins Netz zu befördern. Der Treffer besiegelte auch gleichzeitig der Pausenstand - 2:0 nach 45 Minuten.





Wettmannstätten schöpft Hoffnung – Dobl reagiert eiskalt

Nach der Pause kam Wettmannstätten mit neuem Schwung aus der Kabine. Marcel Grinschgl erzielte prompt den Anschlusstreffer zum 2:1, nachdem er einen geblockten Distanzschuss von Gasser aufgenommen und sehenswert versenken konnte (49.). Doch die Freude währte nur kurz, denn nur vier Minuten später unterlief Patrick Possat ein unglückliches Eigentor, wodurch Dobl die Führung auf 3:1 ausbauen konnte.

Dobl ließ sich von diesem Glückstreffer beflügeln und setzte nach. Matthias Hecher traf nach einer Hereingabe aus nächster Nähe zum 4:1 (69.). Nur wenig später kam es zum endgültigen Knockout für Wettmannstätten: David Karl Lang versenkte die Kugel – das 5:1 war besiegelt (77.).

Mit diesem Tor war die Partie endgültig entschieden. Die Dobler konnten das Spiel kontrolliert zu Ende bringen und sich über einen weiteren klaren Sieg freuen.

Letztendlich gewann Meister Dobl die Partie verdient mit 5:1 - auch wenn Wettmannstätten gute Phasen hatte. Die Hausherren zeigten sich, wie so oft in dieser Saison, eiskalt vor dem gegnerischen Tor und hinten solide.

Letzter Prüfstein in der Gebietsliga für den Meister aus Dobl ist der SC Eibiswald, dort gastiert man am Samstag (17 Uhr) - 22 Stunden davor (Fr. 19 Uhr) empfängt Wettmannstätten den USV Grenzland.





Bereits letzte Woche konnte der Titel fixiert werden - auch wir vom LIGAPORTAL gratulieren euch zum vorzeitigen Titelgewinn!





SV Dobl - "Danke an die Mannschaft, die Trainer und an alle Fans für diese tolle Saison!"





Fotos: SV Dobl Facebook

Bericht: JN





Gebietsliga West: Dobl : Wettmannstätten - 5:1 (2:0)

77 David Karl Lang 5:1

69 Matthias Hecher 4:1

53 Eigentor durch Patrick Possat 3:1

49 Marcel Grinschgl 2:1

38 Florian Manfred Schatz 2:0

30 Blaz Roskar 1:0

