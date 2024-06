Torreiches Duell: FV St. Andrä/Höch feiert klaren Heimsieg gegen SC Stainz

Am heutigen Sonntag setzte sich der FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch souverän gegen den SC Strasser Bau Stainz 1922 durch. Mit einem Endstand von 6:2 konnten die Hausherren ihrer Favoritenrolle gerecht werden und den Gästen, die gegen den Abstieg kämpfen, keine Chance lassen.

Blitzstart der Hausherren und klare Pausenführung

Das Spiel begann verheißungsvoll für FV St. Andrä/Höch. Bereits in der 12. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Nach einem langen Ball auf Miha Kokol, der souverän durch die Abwehr der Gäste brach, bediente dieser den mitlaufenden Christoph Reiterer, der mühelos zur 1:0-Führung einschob. St. Andrä/Höch setzte den SC Stainz von Beginn an unter Druck und ließ ihnen kaum Raum für eigene Aktionen.

Nach einer Ecke in der 33. Minute konnte Stainz den Ball nicht klären. Miha Kokol nutzte die Verwirrung und traf mit Hilfe der Unterkante der Latte zum 2:0. Die Heimelf ließ nicht locker und zeigte sich äußerst effizient vor dem Tor. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, erhöhte Simon Kramberger mit einem Traumtor aus 35 Metern auf 3:0. Der Ball senkte sich perfekt über den Torhüter Daniel Wagner hinweg ins Netz.

Stainz konnte in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Akzente setzen und war in der Defensive zu fehleranfällig. Die wenigen Chancen, die sich ihnen boten, wurden entweder von der gut organisierten Abwehr der Gastgeber oder vom Torhüter Narsej Anzel vereitelt.

Torreigen setzt sich in der zweiten Halbzeit fort

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dominant wie die erste endete. In der 70. Minute nutzte Tobias Temml einen Fehler in der Abwehr von Stainz und schoss das 4:0 nach Vorlage von Simon Kramberger. Stainz wirkte zunehmend demoralisiert und konnte sich kaum noch befreien.

In der 80. Minute war es Christoph Stangl, der nach einer sehenswerten Vorlage von Miha Kokol zum 5:0 traf. Der Ehrentreffer für Stainz sollte dann aber doch noch gelingen. In der 89. Minute erzielte Alexander Putzer nach einem Lattentreffer von Kowa das 5:1. Doch die Freude währte nur kurz. Direkt nach dem Anstoß erhöhte St. Andrä/Höch in der 90. Minute auf 6:1 durch Alexander Muster, der nach Vorlage von Miha Kokol traf.

Der letzte Treffer des Spiels fiel ebenfalls in der 90. Minute. Christian Berinde nutzte einen Abpraller des Torhüters Narsej Anzel und schob zum 6:2-Endstand ein. Trotz des Torerfolgs war es eine bittere Niederlage für die Gäste aus Stainz, die sich in der Defensive erneut zu anfällig zeigten und keine Antwort auf die Offensivpower der Hausherren fanden.

St. Andrä/Höch hat mit diesem deutlichen Sieg gezeigt, warum sie in dieser Saison im oberen Mittelfeld der Tabelle stehen. Besonders die Offensivleistung um Miha Kokol, Christoph Reiterer und Simon Kramberger war ausschlaggebend für den Erfolg. Die Gäste haben nun die "Rote Laterne" inne und brauchen am letzten Spieltag Schützenhilfe für den Klassenerhalt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (4665 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.