Drei Tore, zwei Ausschlüsse: SV Heimschuh triumphiert zuhause gegen SC MSG Eibiswald

In Rahmen der 25. Runde der Gebietsliga West (STMK) setzte sich der SV Heimschuh knapp mit 2:1 gegen den SC MSG Eibiswald durch. In einer hart umkämpften Partie sicherte sich das Heimteam die drei Punkte. Beide Mannschaften lieferten den Zuschauern ein spannendes Spiel mit vielen Höhepunkten, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Frühe Führung für Heimschuh hält bis zur Pause

Das Spiel begann ruhig, mit beiden Teams, die zunächst noch mit vielen Fehlpässen zu kämpfen hatten. Nach einem guten Angriff über Popovic und Hesse in der 10. Minute, der knapp am Tor vorbeiging, übernahm Heimschuh mehr und mehr die Kontrolle. Der SV Heimschuh belohnte sich schließlich in der 23. Minute: Raphael Andreas Oswald erzielte mit einem wunderschönen Weitschuss das 1:0. Die Führung war nicht unverdient, denn die Gastgeber zeigten sich von Beginn an engagierter und gefährlicher.

Die Gäste aus Eibiswald versuchten, auf den Rückstand zu reagieren und erhöhten die Schlagzahl, aber sie scheiterten mehrfach an der gut organisierten Abwehr der Heimschuher. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Mehmetaj nach einem Solo eine gute Chance, scheiterte jedoch am Torhüter Simonitsch.

Spannung bis zum Schluss und mit besserem Ende für den Gastgeber

Eibiswald drückte nach dem Seitenwechsel vehement auf den Ausgleich, doch immer wieder war es der Torhüter Simonitsch, der mit starken Paraden die Führung der Heimschuher verteidigte. In der 53. Minute musste jedoch Simonitsch nach einem Handspiel mit Rot vom Platz.

Eibiswald nutzte schließlich die Überzahl in der 67. Minute: Schauer köpfte den Ball zum verdienten 1:1-Ausgleich ins Netz. Doch Heimschuh ließ sich davon nicht entmutigen. Trotz Unterzahl zeigte das Heimteam vollen Einsatz und blieb auch mit zehn Mann gefährlich. In der 71. Minute war es schließlich der Goalgetter Honne Lanzl, der nach einem trockenen Abschluss das 2:1 für Heimschuh erzielte.

Die Schlussphase war von vielen Emotionen geprägt. In der 88. Minute sah Jakob Ferlin von Eibiswald die Gelb-Rote Karte, und damit war das Spiel wieder ausgeglichen, was die Anzahl der Spieler auf dem Platz betraf. Beide Teams kämpften bis zur letzten Sekunde, aber es blieb letztlich beim 2:1 für Heimschuh.

