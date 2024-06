Lankowitz gewinnt Revierderby mit 1:4 - Stallhofen im Abstiegsstrudel

Details Montag, 03. Juni 2024 10:15

In einem aufregenden Revierderby (GLW) trafen der SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen und der FC Lankowitz aufeinander. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gastgeber behielt der FC Lankowitz die Oberhand und sicherte sich mit einem 4:1-Auswärtssieg den Derbysieg. Für Stallhofen wird die Luft in der Gebietsliga immer dünner.

REVIERSIEGER - FC Lankowitz !!!





Ausgeglichener Beginn - Treffer zum perfekten Zeitpunkt

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Teams versuchten die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Die ersten erwähnenswerten Chancen ergaben sich für die Heimmannschaft, nach einer viertel Stunde wurde in Stallhofen endlich Offensivfußball gezeigt.

Auch der FC Lankowitz ließ nicht lange auf sich warten und kam in der 23. Minute zu seiner ersten großen Chance. Die Partie wurde zunehmend hektischer. Ende der ersten Hälfte übernahmen wieder die Hausherren das Zepter, erspielten sich viele gute Chancen, doch der Treffer fiel plötzlich auf der anderen Seite. Daniel Movia stieg hoch und köpfte den vermeintlichen Favoriten aus Lankowitz in Front (43.).

Mit dem 0:1 ging es dann in die Kabinen.





Movia köpft zum 0:1 ein





Stallhofens Comeback kam zu spät - Lankowitz lässt sich den Reviersieg nicht mehr nehmen

Stallhofen kam verunsichert aus der Kabine, Lankowitz hingegen voller Elan. Die Gäste wurden immer stärker und erhöhten durch Marco Krauss auf 2:0 (52.). Nur fünf Minuten später baute Andreas Krainer die Führung weiter aus und stellte auf 3:0 - Deckel drauf!

Der SV Stallhofen gab sich jedoch nicht auf und zeigte weiterhin kämpferische Qualitäten. Wieder wurden zahlreiche Chancen erspielt, doch die Gästedefensive hielt "die Null".

Die Bemühungen der Gastgeber wurden erst in der 86. Minute belohnt, als Florian Wagner das 1:3 erzielte und den Rückstand verkürzte. Hoffnung keimte auf Seiten der Stallhofen-Fans auf, doch es war zu spät für eine entscheidende Wende. In der Nachspielzeit setzte Lankowitz den Schlusspunkt, Valentin Höller traf nach einem Konter zum 1:4-Endstand.

Mit dem Reviersieg und den drei Punkten bleibt der FC Lankowitz im Tabellenmittelfeld - nächste Woche wartet das Duell gegen Ehrenhausen.

Düster schaut es hingegen für den SV Stallhofen aus - ein Blick auf die Tabelle sagt alles. Letzte Chance das Blatt nochmals zu wenden gibt es nächsten Samstag - dann gastiert man in St. Martin - eines ist allen in Stallhofen klar, ein Sieg MUSS her!





Stimme zum Spiel

Monsberger Bernd, Sportlicher Leiter Lankowitz:

"Die Vorzeichen vor diesem Revierderby waren klar. Stallhofen steckt im tiefen Abstiegskampf - da fehlt einfach das nötige Spielglück zurzeit. Durch unseren Führungstreffer war die Verunsicherung bei den Gästen deutlich erkennbar. Nach dem Anschlusstreffer hätte es durchaus nochmal eng werden können, doch wir blieben standhaft.





Die Kulisse war sehr sehr gut für unser Derby!

Wir hoffen natürlich, dass sich Stallhofen sportlich in der Liga halten kann!"





Fotos: Lankowitz FB

Bericht: JN





Gebietsliga West: Stallhofen : Lankowitz - 1:4 (0:1)

94 Valentin Höller 1:4

86 Florian Wagner 1:3

57 Andreas Krainer 0:3

52 Marco Krauss 0:2

43 Daniel Movia 0:1

